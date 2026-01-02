El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que la entrada de su país en la Unión Europea (UE) forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira su nación, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra con Rusia.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Zelenski subrayó que ”la membresía de Ucrania en la UE es una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario”.

Zelenski abordó con su homólogo chipriota, en el día en que Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y Estados Unidos, después de que el pasado domingo el jefe del Estado ucraniano se reuniera durante tres horas en Florida con Donald Trump.

“El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas”, dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano condenó también el ataque ruso con drones lanzado en la víspera de Año Nuevo contra Ucrania, en el que murió una persona en la región de Jersón, según las autoridades locales.

“Las muertes deben cesar”, expresó Zelenski en su cuenta de Telegram.

Elaborado con información de EFE.