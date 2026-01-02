El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
, en el marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra con Rusia.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X tras hablar con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides,

Zelenski abordó con su homólogo chipriota, en el día en que Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y Estados Unidos, después de que el pasado domingo el jefe del Estado ucraniano se reuniera durante tres horas en Florida con Donald Trump.

“El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas”, dijo Zelenski.

, en el que murió una persona en la región de Jersón, según las autoridades locales.

“Las muertes deben cesar”, expresó Zelenski en su cuenta de Telegram.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)

