Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas, Bélgica, en una imagen de archivo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas, Bélgica, en una imagen de archivo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, entre las que destaca el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como el “arancel al carbono” europeo.

A partir de esta fecha, , deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.

LEA TAMBIÉN: China anuncia aranceles temporales de hasta 42.7% para productos lácteos de la UE

Esto se da luego de un periodo transitorio entre 2023 y 2025, en el que sólo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

Cabe recordar que el pasado mes de junio de 2025, las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo para simplificar este arancel que, en la práctica, eximirá al 90 % de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.

LEA TAMBIÉN: Unión Europea quiere firmar el acuerdo comercial con Mercosur el 12 de enero

Otras normas que entrarán en vigor

destinada a mejorar la seguridad, la transparencia y la coordinación en la gestión de información sobre productos químicos en la UE.

La iniciativa refuerza el marco regulatorio europeo en materia de salud pública, medio ambiente e industria, y facilita el acceso a datos tanto a las autoridades como a empresas y ciudadanos.

LEA TAMBIÉN: Reino Unido confirma que volverá a unirse en 2027 al programa Erasmus

Asimismo,

Estos ajustes adaptan los importes a partir de los cuales se aplican las normas comunitarias de contratación a la evolución económica y a los compromisos internacionales de la UE.

LEA TAMBIÉN: Los puntos más álgidos del plan de EE.UU. para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania

También entrará en vigor el nuevo Reglamento sobre la Seguridad de los Juguetes, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, que refuerza la protección de los niños frente a sustancias químicas peligrosas y mejora el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Sin embargo, aunque el reglamento sobre juguetes entra en vigor el 1 de enero de 2026, sus nuevas obligaciones se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2030, para dar tiempo a la adaptación del sector.

Elaborado con información de EFE.

La UE activó la entrada en vigor del arancel al carbono para productos intensivos en CO2 y un paquete de nuevas normas sobre químicos, seguridad en juguetes, entre otros. Foto: Difusión
La UE activó la entrada en vigor del arancel al carbono para productos intensivos en CO2 y un paquete de nuevas normas sobre químicos, seguridad en juguetes, entre otros. Foto: Difusión

TE PUEDE INTERESAR

China impondrá cuotas y aranceles adicionales del 55 % al vacuno importado desde 2026
Estas son las leyes de California que entrarán en vigor en 2026 y que todo inquilino y propietario deben saber
Xi cierra un año triunfal tras resistir la guerra comercial de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.