Unión Europea. (Foto: Difusión)
Agencia EFE
La Comisión Europea consideró este lunes que los aranceles provisionales que China impondrá a ciertos productos lácteos de la Unión Europea son «injustos e injustificados»

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, explicó que el Ejecutivo comunitario ha tomado nota «con preocupación» de la decisión de China imponer aranceles antisubvenciones provisionales, que oscilarían entre el 21.9% y el 42.7%, según lo anunciado por el Ministerio de Comercio de China.

La Comisión Europea está examinando esta decisión preliminar y remitirá sus comentarios a las autoridades chinas puesto que el plazo para concluir la investigación e imponer medidas definitivas concluye el 21 de febrero de 2026, añadió.

«Estamos haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores europeos, así como a la Política Agraria Común del uso injusto por parte de China de los instrumentos de defensa comercial», dijo el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

