El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que retirará a los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Chicago, Los Ángeles y Portland para proteger a los agentes federales que ejecutan redadas migratorias.

“Vamos a retirar a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland pese al hecho de que el crimen se ha reducido enormemente por tener a esos grandes patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario aseguró que la delincuencia en esas ciudades se ha reducido por la intervención del Gobierno que dirige y amenazó con “volver, quizás en una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen empiece a dispararse otra vez”, algo que consideró “cuestión de tiempo”.

LEA TAMBIÉN: Trump subraya que él tiene la última palabra sobre el plan de paz negociado con Zelenski

Cabe recordar que la Corte Suprema rechazó hace una semana el plan de Trump de desplegar a la Guardia Nacional de Illinois en Chicago y sentó precedente para otras batallas legales que la Casa Blanca sostiene con estados demócratas por la federalización de los soldados estatales.

En su mensaje previo al Año Nuevo, Trump arremetió contra los alcaldes y gobernadores demócratas de las tres ciudades y cuestionó su oposición a la presencia de los soldados dado “el gran progreso conseguido”.

Además, el Gobierno Trump tuvo que retirar a los soldados de la Guardia Nacional del estado de California, quienes cuidaban el edificio federal de inmigración de Los Ángeles, epicentro de las protestas en junio pasado contras las redadas migratorias.

Elaborado con información de EFE.