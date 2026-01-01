El presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/Servicio de Prensa Presidencial)
El presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/Servicio de Prensa Presidencial)
Redacción Gestión
Los Ángeles y Portland para proteger a los agentes federales que ejecutan redadas migratorias.

“Vamos a retirar a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland pese al hecho de que el crimen se ha reducido enormemente por tener a esos grandes patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho”, escribió Trump en su red social Truth Social.

, algo que consideró “cuestión de tiempo”.

Cabe recordar que la Corte Suprema rechazó hace una semana el plan de Trump de desplegar a la Guardia Nacional de Illinois en Chicago y sentó precedente para otras batallas legales que la Casa Blanca sostiene con estados demócratas por la federalización de los soldados estatales.

En su mensaje previo al Año Nuevo,

Además, el Gobierno Trump tuvo que retirar a los soldados de la Guardia Nacional del estado de California, quienes cuidaban el edificio federal de inmigración de Los Ángeles, epicentro de las protestas en junio pasado contras las redadas migratorias.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)

