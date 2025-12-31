Un ataque en tierra anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión en torno al despliegue militar que su país mantiene en aguas del Caribe, pero también abrió una serie de interrogantes sobre un episodio del que Venezuela no ha emitido pronunciamiento alguno, mientras el mandatario colombiano, Gustavo Petro, asegura que ocurrió en territorio venezolano.

La primera referencia pública al supuesto ataque se produjo el 26 de diciembre de una manera poco habitual. John Catsimatidis, billonario neoyorquino y presentador de programas radiales en la emisora WABC, interrumpió su espacio para informar que tenía al teléfono al jefe de Estado estadounidense y lo puso al aire.

En un momento de la conversación improvisada, Trump sostuvo que el chavismo en Venezuela le ha robado petróleo a su país y ha enviado inmigrantes procedentes de cárceles, incluidos integrantes de la banda Tren de Aragua, a quienes acusó además de “enviar drogas” a Estados Unidos.

Catsimatidis preguntó entonces por qué los demócratas criticaban que Washington estuviera destruyendo supuestas narcolanchas, a lo que Trump respondió: “No sé si lo leyeron o lo vieron, tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, desde dónde vienen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”.

El comentario parece aludir al Tren de Aragua, aunque no menciona de forma explícita el “territorio venezolano”, un detalle que pasó inadvertido para Catsimatidis, quien cambió rápidamente de tema para hablar de tasas de interés y del precio de la gasolina.

Durante los dos días siguientes, el episodio pasó desapercibido para la mayoría de medios de comunicación. Recién el 29 de diciembre comenzaron a difundirse reportes sobre el comentario presidencial, que apuntaría al primer ataque estadounidense sobre territorio venezolano, una posibilidad sobre la que Trump había advertido previamente como parte de su estrategia de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Qué más información se conoce sobre el bombardeo

Ese mismo lunes, periodistas preguntaron a Trump por sus declaraciones durante una comparecencia pública. El presidente no negó que el ataque se hubiera producido en territorio venezolano, pero se limitó a ofrecer detalles mínimos.

Indicó que no revelaría quién ejecutó el bombardeo, que este se realizó “a lo largo de la costa” y que “hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las lanchas con drogas”.

“Cargan las lanchas con drogas, así que atacamos todas las lanchas y ahora atacamos la zona. Esa es la zona de operaciones, ahí es donde lo hacen, y esa zona ya no existe”, agregó.

Hasta el momento, ni el Pentágono —que ha difundido imágenes de bombardeos contra lanchas que acusa de transportar drogas—, ni la Casa Blanca, ni el Gobierno venezolano han emitido comentarios sobre este ataque. Tampoco analistas especializados en imágenes satelitales han logrado identificar el supuesto muelle bombardeado en la costa venezolana.

Más tarde, la cadena CNN informó en exclusiva que la operación habría sido ejecutada por la CIA mediante un dron y que el objetivo fue un puerto en territorio venezolano presuntamente utilizado por el Tren de Aragua, el cual se encontraba vacío al momento del ataque, por lo que no se registraron víctimas.

El anuncio de un supuesto ataque en tierra atribuido a EE.UU. mantiene en incertidumbre a la región, mientras crecen las tensiones entre Washington y Caracas. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

Maduro denuncia “noticias falsas” en EE.UU.

Sin referirse directamente a las declaraciones de Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el martes que en Estados Unidos se difunden “noticias falsas”, sin precisar a cuáles se refería.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, señaló en otro acto que el “imperialismo” insiste en intentar “fracturar” a la Fuerza Armada.

“No descansarán en tratar de dividirnos, de fracturarnos, de cortarnos, de segmentarnos y eso es prácticamente imposible”, sostuvo Padrino López durante una actividad con militares en un cuartel de Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la difusión de “noticias falsas” en EE.UU., sin referirse de forma directa al supuesto ataque anunciado por Donald Trump. Foto de Juan BARRETO / AFP.

En el país sudamericano también circularon versiones en redes sociales que vincularon el supuesto ataque anunciado por Trump con un incendio ocurrido la medianoche del 24 de diciembre en la planta química Primazol.

La empresa, ubicada en la zona industrial de San Francisco, localidad cercana a Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), desmintió estas versiones y aseguró en un comunicado que el siniestro fue producto de un “accidente eléctrico” en su sistema de cableado.

Pese a ello, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró en su cuenta en X las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto ataque a una fábrica en Venezuela.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, escribió el mandatario, sin presentar pruebas.

Con información de EFE.