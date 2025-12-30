El Gobierno de Venezuela informó que, en lo que va del 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha destruido 39 aeronaves presuntamente utilizadas para actividades de narcotráfico, principalmente durante operativos realizados en estados fronterizos con Colombia y Brasil, como Apure, al oeste del país, y Amazonas, en el sur.

El presidente Nicolás Maduro destacó estas acciones a través de su canal de Telegram, donde felicitó a la FANB y a la Aviación Militar por mantener una vigilancia constante. Según indicó, con estas operaciones se estaría cerrando un año de ofensiva contra bandas criminales y otras amenazas a la seguridad nacional. Maduro precisó que, desde la aplicación de la normativa vigente, se han inutilizado un total de 430 aeronaves.

Un día antes, el mandatario había asegurado que la FANB se mantiene “vigilante siempre” y sostuvo que Venezuela cuenta con un “modelo ejemplar” de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, tanto por “tierra, aire y mar”.

De acuerdo con información difundida por la propia institución castrense, este lunes se destruyeron ocho aeronaves en el estado Amazonas, presuntamente vinculadas a redes de narcotráfico y señaladas por incumplir la legislación sobre el uso del espacio aéreo venezolano. A ello se sumó la destrucción de otra aeronave en el estado Apure.

El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó en su cuenta de Instagram que la operación en Amazonas se desarrolló en el municipio Alto Orinoco, en la zona limítrofe con Brasil, donde además se ubicaron y destruyeron cuatro campamentos clandestinos.

Nicolás Maduro afirmó que las acciones de la Fuerza Armada forman parte de una estrategia permanente para combatir el narcotráfico. Foto: EFE/Ronald Peña R./Archivo

Operativos en pistas ilegales

Hernández Lárez señaló que las aeronaves intervenidas operaban desde pistas clandestinas, lo que constituye una violación “flagrante” de la legislación venezolana. En otro operativo, precisó, fue inutilizada una aeronave en Apure que no contaba con autorización para ingresar al país ni con un plan de vuelo registrado.

Estas acciones se producen en un contexto de mayor tensión regional, luego de que Estados Unidos ordenara en agosto pasado el despliegue de medios aeronavales en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas, sin embargo, ha interpretado esta medida como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

El Gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ha acusado al mandatario de liderar un presunto entramado conocido como el Cartel de los Soles, una afirmación que las autoridades venezolanas rechazan y califican como un “invento”.

Con información de EFE.