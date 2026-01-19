El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos.

“En los próximos días tenemos que estar extremadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, precisó Zelenski según la agencia Ukrinform.

El mandatario, además, pidió a la ciudadanía del país a atender a las alertas aéreas que pudieran presentarse.

“Cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.

Zelenski señaló que ha recibido informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje, así como de ataques a personalidades ucranianas.

LEA TAMBIÉN: Zelenski indica que la entrada en la UE de Ucrania es parte de las garantías de seguridad

Además, precisó haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa ante este nuevo ataque.

Elaborado con información de EFE.