El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige a una conferencia de prensa en el Catshuis de La Haya, el 16 de diciembre de 2025. (Remko DE WAAL / ANP / AFP)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió

“En los próximos días tenemos que estar extremadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, precisó Zelenski según la agencia Ukrinform.

El mandatario, además, pidió a

“Cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.

Zelenski señaló que ha recibido informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje, así como de ataques a personalidades ucranianas.

Además, precisó haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa ante este nuevo ataque.

Elaborado con información de EFE.

Un edificio residencial dañado tras un ataque con aviones no tripulados rusos en Zaporizhzhia el 2 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Darya NAZAROVA / AFP)
