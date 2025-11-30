Los ataques rusos a Ucrania se intensificaron los últimos días, con decenas de muertos en zonas residenciales.
Los ataques rusos a Ucrania se intensificaron los últimos días, con decenas de muertos en zonas residenciales.
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

Las negociaciones en curso en Florida entre representantes de Ucrania y Estados Unidos para “no son fáciles”, afirmó este domingo a la AFP una fuente cercana a la delegación de Kiev.

“El proceso no es fácil, ya que la búsqueda de fórmulas y de soluciones continúa”, declaró la fuente, que precisó que las conversaciones son “constructivas”.

“Todos están interesados en un resultado concreto para que haya un tema para negociaciones futuras entre Estados Unidos y Rusia”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Rusia afirma haber recibido el marco del plan de paz de EE.UU. consensuado con Ucrania

A lo que apuntaría EE.UU.

Otra fuente con acceso a las discusiones declaró a la AFP que los estadounidenses quieren que durante esta negociación “se acuerden los puntos finales” para poder ir a Moscú.

Esta segunda fuente explicó que la formulación de estos puntos es “complicada, especialmente en lo que concierne a los territorios”, ya que los estadounidenses se consideran como “mediadores, no como una parte” que apoye a Ucrania.

“Pero todos están tratando de ser constructivos y de encontrar una solución”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Putin se mantiene firme en pedido de Rusia a Ucrania para cesar combates

Antecedentes de la negociación

Estados Unidos presentó hace diez días de Ucrania, en febrero de 2022.

El primer borrador fue criticado por ser considerado demasiado favorable para Rusia y fue enmendado, y ahora debe ser aprobado por ambas partes en conflicto, y por los europeos aliados de Ucrania.

Ucrania encara estas negociaciones bajo presión militar por el avance de los rusos en el frente oriental y con un gobierno lastrado por un escándalo de corrupción.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que acuerdo entre Ucrania y Rusia está “cerca” pero los europeos son cautelosos

TE PUEDE INTERESAR

Delegación de Ucrania llega a EE.UU. para negociar el plan de paz con Rusia
Rusia afirma haber recibido el marco del plan de paz de EE.UU. consensuado con Ucrania y la UE
Putin se mantiene firme en pedido de Rusia a Ucrania para cesar combates

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.