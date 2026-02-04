WASHINGTON.- A pesar de las raras negociaciones entre los demócratas y el presidente Donald Trump, un acuerdo bipartidista sobre nuevas restricciones sobre la policía migratoria en las próximas dos semanas será extremadamente difícil, o incluso “una imposibilidad”, como dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

El Congreso está discutiendo posibles nuevas reglas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de que agentes mataran a dos manifestantes en Minneapolis en enero. Las negociaciones se producen en medio de un sentimiento bipartidista de que el Congreso debería intervenir para bajar las tensiones sobre las redadas migratorias que han estremecido a Minnesota y otros estados.

El presidente Donald Trump acordó la semana pasada una solicitud demócrata de que la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional se separe de un proyecto de ley de gastos más amplio y se extienda a los niveles actuales durante dos semanas mientras las dos partes discuten posibles requisitos para los agentes federales. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo este fin de semana que estaba en la Casa Blanca cuando Trump habló con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y que estaban “en el camino para llegar a un acuerdo”.

La presencia de ICE en Minneapolis ha generado debate político y comunitario sobre las tácticas de aplicación de la ley en operativos migratorios. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Pero no está claro si el presidente o suficientes republicanos en el Congreso aceptarán alguna de las demandas más amplias de los demócratas de que los agentes se desenmascaren e identifiquen, obtengan órdenes judiciales en ciertos casos y trabajen con las autoridades locales, entre otras solicitudes. Los republicanos ya han rechazado estas propuestas.

Y los legisladores republicanos están exigiendo que algunas de sus propias prioridades se agreguen al proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional, incluida una legislación que requeriría prueba de ciudadanía para votar. El senador Lindsey Graham y otros senadores republicanos están presionando por restricciones a las ciudades santuario que, según ellos, no hacen lo suficiente para frenar la inmigración ilegal. No hay una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

También es incierto si los demócratas, que están furiosos por las agresivas redadas migratorias de la administración Trump, estarían dispuestos a ceder.

“No necesitamos promesas. Necesitamos respeto a la ley”, declaró Schumer, agregando que los demócratas presentarán a los republicanos una “propuesta seria y detallada” pronto.

Un vistazo a las demandas de los demócratas y lo que dicen los republicanos sobre ellas:

Acuerdo sobre cámaras corporales

Los republicanos dicen que están dispuestos a aceptar las cámaras corporales para los agentes, un cambio que ya estaba en el proyecto original. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó eso el lunes cuando ordenó que se emitieran cámaras corporales a cada policía de Seguridad Nacional en el terreno en Minneapolis, incluidos los del ICE. Dijo que la política se expandiría a nivel nacional a medida que la financiación esté disponible.

El proyecto ya dirigía 20 millones de dólares para equipar a los agentes con cámaras corporales.

Gil Kerlikowske, quien se desempeñó como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 2014 a 2017, apuntó que la mayoría de los agentes son partidarios de las cámaras porque podrían exonerarlos en caso necesario. Pero agregó que quedan preguntas complejas, incluyendo cuándo se debe publicar el video y cuándo deben activarse las cámaras.

SAN FRANCISCO (Estados Unidos).- Manifestantes anti-ICE se congregan durante una huelga general nacional en el Parque Misión Dolores de San Francisco, California, EE. UU., el 30 de enero de 2026. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

“¿Cuándo la enciendes? Y si te metiste en un problema y no la tenías encendida, ¿vas a ser disciplinado? Es realmente bastante complejo”, señaló.

Schumer dijo el martes que las cámaras corporales “necesitan permanecer encendidas”.

Desacuerdo sobre agentes enmascarados

A medida que circulan a nivel nacional videos y fotos de tácticas agresivas y disparos contra civiles, ha estallado una pugna sobre si los agentes deben permanecer enmascarados. Los demócratas argumentan que quitarse las máscaras aumentaría la rendición de cuentas. Los republicanos advierten que podría exponer a los agentes al acoso y las amenazas.

“La policía estatal, la policía local no lo hacen”, indicó el representante Bennie Thompson, el principal demócrata en el Comité de Seguridad Nacional. ”Digo, ¿qué tiene de especial un agente del ICE que tiene que usar máscara?”

Pero es poco probable que los republicanos accedan a eso.

“A diferencia de la policía local, los agentes del ICE están siendo doxeados y atacados. Tenemos evidencia de eso”, sostuvo Johnson el martes. Agregó que si “los desenmascaras y pones toda su información identificativa en su uniforme, obviamente serán atacados”.

A los oficiales de inmigración ya se les requiere identificarse “tan pronto como sea práctico y seguro hacerlo”, según las regulaciones federales. Los funcionarios del ICE insisten en que esas reglas se están siguiendo. Los críticos dicen que no es así.

“Simplemente vemos rutinariamente que eso no está sucediendo”, afirmó Nithya Nathan Pineau, abogada del Immigrant Legal Resource Center.

Órdenes judiciales vs. administrativas

Los demócratas también han exigido un uso más estricto de las órdenes judiciales y el fin de las patrullas itinerantes que apuntan a personas en las calles y en sus hogares. Schumer dijo el martes que quieren “órdenes de arresto y el fin del perfil racial”.

La mayoría de los arrestos de inmigración se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de una persona específica pero no permiten a los policías entrar por la fuerza en hogares privados u otros espacios no públicos sin consentimiento. Tradicionalmente, solo las órdenes firmadas por jueces tienen esa autoridad.

Pero un memorando interno del ICE obtenido por The Associated Press el mes pasado autoriza a los elementos de esa agencia a usar la fuerza para entrar en una residencia basándose únicamente en una orden administrativa más estrecha para arrestar a alguien con una orden final de deportación, algo que los defensores dicen choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda.

Los demócratas no han dejado claro cuán ampliamente quieren que se usen las órdenes judiciales. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresó que los demócratas quieren ver “el fin de las redadas en lugares sensibles como templos, escuelas y hospitales”.

Johnson se quejó el martes que los demócratas están tratando de “agregar una capa completamente nueva” al buscar órdenes firmadas por un juez en lugar de las órdenes administrativas que son firmadas por el departamento. “No podemos hacer eso”, aseguró.

El presidente de la Cámara ha dicho que el fin de las patrullas itinerantes es un área potencial de acuerdo, pero no dio detalles.

Código de conducta y más responsabilidad

Los demócratas también han pedido un código de conducta uniforme para todos los agentes del ICE y federales similar a los policías estatales y locales.

El gobierno de Trump le impidió a los investigadores estatales acceder a las pruebas después de que Renee Good fuera asesinada a tiros por un agente del ICE el 7 de enero. El gobernador Tim Walz, un demócrata, exigió que se permitiera al estado participar, diciendo que sería “muy difícil para los habitantes de Minnesota” aceptar que una investigación que excluya al estado pueda ser justa.

Esperando un milagro

Cualquier acuerdo sobre el Departamento de Seguridad Nacional probablemente no será aceptado por todos los demócratas. La representante Ayanna Pressley de Massachusetts, por ejemplo, aseveró que nunca apoyaría un acuerdo que no requiriera desenmascaramiento.

“Me postulé para el Congreso en 2018 para abolir el ICE”, manifestó Pressley. “Mi posición no ha cambiado”.

Thune, de Dakota del Sur, ha dicho repetidamente que es una “imposibilidad” negociar y aprobar algo tan complicado en dos semanas. Destacó que cualquier conversación debería ser entre los demócratas y Trump.

“No creo que sea muy realista”, indicó Thune el martes sobre encontrar un acuerdo rápido. “Pero siempre hay milagros, ¿verdad?”.