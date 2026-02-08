A meses de iniciar las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a denunciar que los comicios en su país están “amañados”.

“Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país”, dijo a través de la red Truth Social.

A poco de iniciar campaña para las legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar que las elecciones son fraudulentas. (Imagen: EFE)

En su publicación, Trump pidió a los republicanos impulsar la exigencia de que todos los votantes presenten un documento de identidad y una prueba de ciudadanía estadounidense.

Además, planteó que el voto por correo solo sea permitido en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

Más requisitos para votar

El jueves pasado Trump ya había instado a los republicanos en el Congreso a aprobar la Ley “SAVE America”, una iniciativa promovida por su partido que busca endurecer los requisitos para votar en las elecciones de este año.

El mandatario reclamó a los congresistas republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo.

Anteriormente, en una entrevista con NBC, el mandatario estadounidense afirmó, sin presentar pruebas, que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos .

Las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, son clave para el presidente, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

Por ahora, el presidente de Estados Unidos anunció recientemente que viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a estos comicios.

Elaborado con información de EFE