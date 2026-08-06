El consumo per cápita de cerveza en Perú al año es menor que lo registrado en Chile, Brasil, Colombia o México. En el marco del Día Mundial de la Cerveza, que se celebra el primer viernes de agosto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) precisó cuál es el aporte de este sector en la recaudación de impuestos y empleo.

De acuerdo con el Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI, la industria cervecera, con más de 150 años en el Perú y una producción anual que bordea los 13.5 millones de hectolitros, aporta S/ 5,262 millones en impuestos al año, equivalentes al 23% de la recaudación tributaria, y genera más de 20,000 empleos, de los cuales 3,722 son directos. Del total recaudado, el 68% corresponde al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Y es que, detrás de cada cerveza existe una amplia cadena de valor que comienza en el campo, con el cultivo de ingredientes de origen natural como agua, cebada maltera, lúpulo y levadura, y continúa con quienes elaboran, transportan, distribuyen y comercializan el producto hasta llegar a bodegas, restaurantes, bares, hoteles y otros puntos de venta.

En el Perú, el consumo per cápita alcanza los 43 litros anuales, por debajo de países de la región como México (78), Brasil (68), Chile (60) y Colombia (53).

Producción de cerveza en Perú

Según la SNI, la producción cervecera, industrial y artesanal, reúne a 321 empresas formales, de las cuales cerca del 95% son microempresas, reflejando el carácter emprendedor y descentralizado del sector.

Además, constituye una importante fuente de ingresos para más de 350,000 bodegas a nivel nacional, además de dinamizar la actividad de restaurantes, bares y otros establecimientos vinculados al turismo y la gastronomía.

El Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI señala que un segmento que ha crecido es el de cerveza sin alcohol, impulsado por avances tecnológicos que permiten conservar las características de sabor, aroma y calidad propias de la cerveza, promoviendo además alternativas para un consumo moderado.