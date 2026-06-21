La empresa ha mostrado capacidad para sostener su desempeño incluso en periodos de alta incertidumbre económica. (Foto: Pexels)
La empresa ha mostrado capacidad para sostener su desempeño incluso en periodos de alta incertidumbre económica. (Foto: Pexels)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Más allá de ser una de las bebidas de mayor consumo en el país, la cerveza también puede convertirse en una alternativa de inversión para quienes participan en la bolsa.

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