En ese escenario, las acciones de inversión de Backus & Johnston figuran entre las empresas que algunos analistas siguen de cerca, tras la adopción de un esquema de dividendos trimestrales y las perspectivas de crecimiento que mantienen para la compañía.

Alonso Choquecota, Equity Research Partner de BNB Valores Perú, señaló que la empresa ha mostrado capacidad para sostener su desempeño incluso en periodos de alta incertidumbre económica.

“Backus es la compañía cervecera más grande del país y ha demostrado ser resiliente. Durante la pandemia, que fue un periodo difícil, logró mantener un buen nivel de ventas y beneficios”, indicó.

El especialista explicó que el liderazgo de la empresa en el mercado cervecero le ha permitido preservar márgenes de rentabilidad y generar utilidades de manera consistente.

En ese contexto, BNB Valores estima que los ingresos de la compañía pasarían de S/ 7,937 millones en 2025 a S/ 8,175 millones en 2026, mientras que la utilidad neta crecería de S/ 3,159 millones a S/ 3,276 millones.

Nueva política de dividendos

Uno de los cambios más relevantes para los accionistas ha sido la nueva política de distribución de dividendos. La empresa dejó de realizar un único pago anual de dividendos para adoptar un esquema de repartos trimestrales, lo que incrementa la frecuencia con la que los inversionistas reciben estos ingresos.

“Actualmente la empresa reparte un dividendo cercano al 7%. Backus cambió su política de dividendos y anunció cuatro dividendos seguidos, de los cuales ya ha repartido algunos”, comentó Choquecota.

De acuerdo con las estimaciones de BNB Valores Perú, el rendimiento por dividendos de la compañía alcanzaría alrededor de 6.8% durante este año. No obstante, el analista recordó que este indicador puede variar en función de los resultados de la empresa, el monto finalmente aprobado para distribuir y la cotización de la acción.

Además del flujo por dividendos, el especialista sostuvo que el mercado aún tendría espacio para reconocer el valor de la empresa. En ese sentido, BNB Valores estableció un precio objetivo de S/ 25.74 para la acción de inversión de Backus, superior a su cotización actual.

Choquecota precisó que la combinación de una posición dominante en el mercado cervecero, resultados financieros estables, una política de dividendos más frecuente y perspectivas de crecimiento son algunos de los factores que, desde la perspectiva de la firma de análisis, respaldan el interés por la compañía.

Sin embargo, señaló que toda decisión de inversión debe considerar también el perfil de riesgo de cada inversionista y las condiciones del mercado.

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