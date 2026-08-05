El miércoles 5 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de cautela de los inversionistas frente al panorama internacional y por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha contribuido a preservar la estabilidad cambiaria.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.390. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.391 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.80% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.332 y se vende a S/ 3.412, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.370 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Dólar hoy en Perú. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango acotado, favorecida por la cautela de los inversionistas frente al panorama internacional y por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha contribuido a preservar la estabilidad cambiaria.

En el ámbito regional, las bolsas latinoamericanas operan con un comportamiento mixto, reflejando la incertidumbre de los mercados globales y la evolución de los precios de las materias primas.

Mientras algunos índices reciben impulso de los sectores minero y financiero, otros muestran una mayor cautela debido a factores políticos y económicos internos, así como a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.