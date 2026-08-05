Dólar hoy en Perú. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)
Dólar hoy en Perú. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El miércoles 5 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de cautela de los inversionistas frente al panorama internacional y por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha contribuido a preservar la estabilidad cambiaria.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.80% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.332 y se vende a S/ 3.412, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.370 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Dólar hoy en Perú. (Foto: Leandro Britto / GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango acotado, favorecida por la cautela de los inversionistas frente al panorama internacional y por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha contribuido a preservar la estabilidad cambiaria.

Mientras algunos índices reciben impulso de los sectores minero y financiero, otros muestran una mayor cautela debido a factores políticos y económicos internos, así como a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio baja hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 4 de agosto?
Dólar cae en julio por tercer mes al hilo pese a riesgos extremos, ¿tocará fondo en agosto?
Operadores de carry trade se alejan del dólar para operar en mercados emergentes
Dólar y BVL: las previsiones para el segundo semestre tras la proclamación de Keiko Fujimori

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.