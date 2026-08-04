El "dólar blue" se negociaba a 156 pesos en Argentina este lunes. (Foto: GEC)
El "dólar blue" se negociaba a 156 pesos en Argentina este lunes. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 3 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras analistas señalan que la volatilidad podría mantenerse en el corto plazo si persiste la incertidumbre en los mercados internacionales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.04% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.332 y se vende a S/ 3.412, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Dólar. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Dólar. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El tipo de cambio continúa reflejando la cautela de los operadores financieros, mientras factores como la fortaleza de la moneda estadounidense, los precios de las materias primas y el panorama político interno influyen en su comportamiento.

En el ámbito regional, las principales bolsas latinoamericanas muestran un desempeño mixto, con inversionistas atentos a los datos económicos de Estados Unidos y a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.

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