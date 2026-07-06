El dólar ya no se movió mucho tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, pues ya desde hace varios días se tenía internalizado el resultado electoral.
El dólar ya no se movió mucho tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, pues ya desde hace varios días se tenía internalizado el resultado electoral.
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José Carlos Reyes Leyva
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El viernes 3 de julio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Keiko Fujimori como la próxima presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, tras ganar las elecciones en segunda vuelta. La coyuntura electoral generó volatilidad en los mercados en los últimos meses. Tras oficializarse el resultado de las elecciones, ¿qué se prevé de cara al segundo semestre del año?

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