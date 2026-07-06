Dólar. Tras conocerse la proclamación de Keiko Fujimori como la próxima presidenta, el tipo de cambio cerró en S/ 3.40 el viernes 3 de julio, un nivel similar al cierre del día anterior.

Al respecto, los analistas coinciden en que el dólar ya no se movió mucho en la jornada del viernes, pues ya desde hace varios días se tenía internalizado el resultado electoral.

Debido a las elecciones, desde abril la cotización del dólar tuvo mucha volatilidad y en un momento alcanzó un pico de S/ 3.53, recordó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. “El tipo de cambio ahora ha regresado casi a su nivel preelectoral”, anotó.

Hacia el segundo semestre del año la cotización del dólar se mantendría estable o con ligera tendencia a la baja, estimaron los analistas.

Las dos próximas decisiones en materia económica que monitorea el mercado son la posible ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) y la conformación del primer gabinete ministerial de Keiko Fujimori, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

“Esas dos decisiones podrían influenciar. Si se valoran de forma positiva, el mercado va a reaccionar. De ratificarse a Julio Velarde el tipo de cambio podría bajar a S/ 3.37”, estimó Astocondor.

Por su parte Paul Zevallos proyectó que si en el inicio del próximo gobierno hay estabilidad política y económica, el tipo de cambio podría cerrar el año en S/ 3,35.

Bolsa de Valores de Lima (BVL). La plaza bursátil limeña viene registrando un gran año. El Índice General de la BVL acumula este 2026 una rentabilidad de 28.7%, con datos al 3 de julio.

La BVL ya tuvo un repunte tras las primeras estimaciones que hacían prever el triunfo de Fujimori, por lo que ya no se esperan fuertes alzas en la segunda parte del año, refirió Paul Zevallos.

“La bolsa ya ha avanzado bastante y ahora toca consolidar, sin saltos estridentes. Con este 28% ya no debería haber grandes cambios; quizá lo más cercano sería acercarse al 30%”, agregó.

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Asimismo, indicó que el mercado estará expectante a los primeros mensajes y medidas en el campo económico. “Ver qué se va a hacer con el fenómeno de El Niño y cómo destrabar grandes proyectos. Podría haber un beneficio específico en la bolsa, en sectores como materiales de construcción, con Unacem, Cementos Pacasmayo y Aceros Arequipa; y en el sector industrial, con Indeco y Ferreycorp, que son sectores que pudieran tener mejor desempeño en esta segunda parte del año”, sostuvo Zevallos.

Jimmy Astocondor prevé que el sector minero en la BVL mantendrá un buen rendimiento en la segunda parte del año. “La primera prueba de fuego para Keiko Fujimori será ver qué medidas podrá tomar para amortiguar el efecto del impacto económico de El Niño. Ver si se toman medidas rápidas para que el efecto sea el menor posible”, anotó.