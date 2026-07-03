Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 3 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras inversionistas permanecen atentos a la evolución de la economía estadounidense y a las próximas señales de la Reserva Federal sobre su política de tasas de interés.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado a del 1.16% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.326 y se vende a S/ 3.406, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.385 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)
Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene un comportamiento estable frente al sol peruano al inicio de la jornada, reflejando la fortaleza que ha mostrado la moneda peruana en las últimas semanas.

En los mercados bursátiles de América Latina predomina un desempeño mixto, en línea con la cautela observada en las principales plazas internacionales.

Los inversionistas evalúan nuevos indicadores económicos de Estados Unidos, así como la evolución de los precios de las materias primas y las expectativas sobre el crecimiento global, en un contexto de incertidumbre respecto a los próximos movimientos de la política monetaria de la Fed.

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