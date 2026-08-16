"Frente a esta coyuntura, una estrategia más razonable consiste en tomar utilidades en renta variable para reducir su peso relativo y reasignar dicho capital hacia la renta fija.", escribe Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office.
"Frente a esta coyuntura, una estrategia más razonable consiste en tomar utilidades en renta variable para reducir su peso relativo y reasignar dicho capital hacia la renta fija.", escribe Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office.
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Bruno Ghio
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A finales de 2025, las proyecciones para 2026 apuntaban a lo siguiente:

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