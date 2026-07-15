Kylian Mbappé entendió muy pronto que una carrera deportiva, por brillante que sea, no basta para aprovechar al máximo una buena gestión financiera. Mientras se consolida como una de las mayores figuras del fútbol mundial, también ha desarrollado una estrategia empresarial orientada a construir un patrimonio capaz de generar ingresos mucho después de colgar los botines. Lo más interesante no es el tamaño de sus inversiones, sino la diversidad de sectores en los que distribuye sus activos.

Según un análisis de la revista Tatler, Mbappé ha dejado de actuar como un deportista que simplemente invierte parte de sus ingresos para comportarse como un inversionista profesional. Para ello creó Coalition Capital, su firma de inversión privada, que centraliza todas sus operaciones empresariales. Desde esta plataforma analiza adquisiciones, participa en rondas de financiamiento, negocia participaciones accionarias y administra un portafolio que abarca deporte, tecnología, entretenimiento, bienes raíces y marcas de consumo.

La estrategia de Coalition Capital se asemeja a la de un fondo de capital privado. Más que firmar contratos publicitarios, Mbappé busca adquirir participaciones en empresas con potencial de crecimiento y convertirse en accionista. Su objetivo es construir patrimonio mediante activos que generen valor en el largo plazo, en lugar de depender únicamente de los ingresos por patrocinios.

Uno de sus movimientos más relevantes fue la compra del 80% del club francés SM Caen, en una operación valorizada entre 15 y 20 millones de euros, que le permite participar directamente en la gestión de una institución deportiva. Su cartera también incluye inversiones en tecnología, como Alan, donde participó en una ronda de financiación de 100 millones de euros; Sorare, plataforma de fantasy sports basada en blockchain; y Loewe Technology, fabricante alemán de electrónica de alta gama, del que posee más del 10% de participación.

Mbappé también ha diversificado sus inversiones hacia el entretenimiento mediante Zebra Valley, una productora con sede en Los Ángeles enfocada en proyectos vinculados con el deporte, la música y los videojuegos, que además mantiene un acuerdo de desarrollo con la NBA. A ello se suma una apuesta por el sector inmobiliario, con una residencia valorada en 11 millones de euros en La Finca (Madrid) y un ático dúplex en París tasado en aproximadamente 10 millones de euros. En conjunto, ha construido un portafolio que combina activos tecnológicos, deportivos, inmobiliarios y de entretenimiento.

El delantero francés Kylian Mbappé, en conjunto, ha construido un portafolio que combina activos tecnológicos, deportivos, inmobiliarios y de entretenimiento. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Quizá la principal lección que deja la estrategia de Mbappé es que la verdadera riqueza no consiste en cuánto dinero se gana, sino en cuántas fuentes de ingresos se construyen. Incluso siendo uno de los futbolistas mejor pagados del planeta, comprendió que depender únicamente de su salario o de los contratos publicitarios implica asumir un riesgo innecesario.

En el fondo, esa es una enseñanza aplicable para cualquier inversionista. La diversificación busca reducir la dependencia financiera en una sola fuente de ingresos. Un portafolio bien construido permite que distintos activos trabajen al mismo tiempo y compensen el menor desempeño de unos con el crecimiento de otros. Mbappé demuestra que la mejor inversión es aquella que hace al patrimonio más resistente, sostenible y capaz de generar valor durante décadas.