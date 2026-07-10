Los tres elementos principales que sustentan las "oportunidades" para el Perú. (Foto: Andina)
Los tres elementos principales que sustentan las "oportunidades" para el Perú. (Foto: Andina)
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Daniel Velandia
Daniel Velandia

Más allá de los desafíos de corto plazo, originados especialmente por choques externos como un eventual fenómeno de El Niño o el conflicto en Oriente Medio, diversos factores apuntan a que la economía peruana podría enfrentar, en los próximos años, uno de los escenarios más favorables en su historia reciente, sustentado en tres elementos principales:

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