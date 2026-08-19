Balsas de salmuera en una mina de litio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) en el Salar de Atacama, en el Desierto de Atacama, Chile, el miércoles 13 de marzo de 2024. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Balsas de salmuera en una mina de litio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) en el Salar de Atacama, en el Desierto de Atacama, Chile, el miércoles 13 de marzo de 2024. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El productor chileno de litio SQM prevé una mayor demanda del material para baterías este año, tras registrar un trimestre récord en volumen de ventas.

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