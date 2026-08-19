SQM elevó su previsión de demanda mundial de litio a más de 2.1 millones de toneladas este año, frente a una estimación anterior de 1.9 millones de toneladas. Esta perspectiva más optimista se produjo después de que la minera registrara volúmenes de ventas trimestrales récord de aproximadamente 84,000 toneladas de carbonato de litio equivalente procedentes de sus operaciones en Chile y Australia.

La empresa, conocida formalmente como Soc. Química & Minera de Chile SA, afirmó que la sólida demanda de sistemas de almacenamiento de energía ayudó a compensar el crecimiento más lento de lo esperado en el mercado de vehículos eléctricos, según un comunicado el miércoles.

Los precios promedio de venta de litio y espodumeno aumentaron aproximadamente un 22% y un 40%, respectivamente, frente al trimestre anterior. SQM agregó que espera que los precios se mantengan “relativamente estables” durante el tercer trimestre.

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El almacenamiento de baterías se ha convertido en una fuente cada vez más importante de consumo de litio, junto con los vehículos eléctricos, lo que ha contribuido a impulsar el mercado después de que el rápido crecimiento de la oferta hiciera que los precios cayeran a mínimos de varios años.

SQM publicó ganancias del segundo trimestre antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$ 1,320 millones, en comparación con los US$ 308 millones del año anterior. Los ingresos alcanzaron los US$ 2,470 millones, superando la estimación promedio de los analistas de US$ 2,230 millones recopilada por Bloomberg.

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SQM y la empresa estatal chilena Codelco han seguido avanzando con su empresa conjunta Novandino, que solicitó la aprobación ambiental para una modernización en julio. La compañía ahora espera producir entre 280,000 y 290,000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2026.

La compañía anunció que también está transformando su planta de hidróxido de litio en Chile en una instalación de doble propósito, capaz de producir carbonato o hidróxido, cuya finalización está prevista para mediados del próximo año. En Australia, SQM informó que su mina Mt. Holland, en colaboración con Wesfarmers Ltd., opera a plena capacidad.

SQM presentó un plan de inversión de capital para el periodo 2026-2028 de aproximadamente US$ 3,000 millones, de los cuales alrededor del 60% se destinará a Novandino y el 20% a su división internacional de litio.