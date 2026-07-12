En diálogo con Gestión, Simjah Rosenberg, gerente general de Pyramid Metals, explicó que el proyecto abarca más de 15,000 hectáreas y ya cuenta con resultados en muestreos superficiales de litio y antimonio. “Estamos un par de kilómetros hacia el sur” de Falchani, precisó, aunque aclaró que se trata de un desarrollo propio e independiente de los proyectos de American Lithium.

Rosenberg detalló que Asgard contempla dos tipos de minería. El antimonio —proveniente del mineral estibina— se trabajaría mediante minería subterránea, con bajo impacto ambiental, mientras que el litio requeriría una operación a tajo abierto de mayor escala.

“Nosotros vamos a comenzar con los capitales privados en la parte subterránea, hasta que venga un socio más grande y lo trabajemos de la mano con alguno de nuestros vecinos si es necesario, para lo que puede ser el litio”, señaló el ejecutivo. La búsqueda de un aliado responde a un tema de tiempos: “Con los capitales que contamos hoy podemos desarrollar esto en un tiempo X, pero asociándonos con alguien más grande recortas el tiempo 10 veces”.

Para la fase de antimonio, la empresa tiene mapeada una inversión de US$ 20 millones destinada a la construcción de la planta de procesamiento y el desarrollo de la mina. En el caso del litio, Rosenberg indicó que aún no manejan una cifra definitiva, dado que se trata de un proyecto de mayor envergadura.

Consultado por el uso industrial del antimonio, el ejecutivo explicó: “La estibina, el mineral del antimonio, se utiliza para aleaciones ignífugas, pintura antifuegos, protección contra incendios; incluso lo mezclan para hacer los vidrios aislantes”.

Simjah Rosenberg, gerente general de Pyramid Metals.

Pyramid Metals crece con mina en Áncash y explora litio en Puno

El desarrollo de Asgard se sostiene sobre la operación que Pyramid Metals mantiene en Casma (Áncash), a cargo de Compañía Minera Casma (parte del grupo Pyramid).

“Hemos tenido la suerte, como Pyramid Metals, de encontrar el primer depósito en Casma, del que hoy se sostiene el resto de las inversiones que estamos haciendo”, afirmó Rosenberg.

Se trata de un yacimiento polimetálico de cobre, plata y oro que da empleo directo a más de 900 personas y que, tras un primer año de exploración, lleva cerca de siete años en producción y exportación.

Según el ejecutivo, la unidad —clasificada en pequeña minería en tránsito a mediana minería— tiene una vida estimada de alrededor de 15 años. La inversión ejecutada asciende a entre US$ 25 millones y US$ 30 millones, sobre un área de 9,000 hectáreas, y concentra una fuerte reinversión. “Estamos reinvirtiendo aproximadamente el 90% de todos los ingresos que tenemos para este mismo proyecto, ya que el cobre también es un producto muy importante para nosotros y que tiene un valor que se mantiene”, detalló.

“Está aumentando la calidad del mineral y creo que nos va a permitir crecer en la parte minera, metalúrgica y geológica para poder, en algún momento, llevarlo a gran minería”, proyectó.

Respecto al proyecto en Puno, el ejecutivo precisó que Asgard cuenta con un instrumento ambiental aprobado y se encuentra en la etapa de cateo y prospección (búsqueda inicial de indicios de mineral en superficie). “Vamos a instalar plataforma de perforación diamantina para potenciar el proyecto”, explicó. El objetivo de esa perforación es obtener una proyección más certera de la mineralogía del yacimiento.

De cara al futuro, la firma estima que el proyecto podría entrar en operación en aproximadamente dos años, sujeto al financiamiento y a la obtención de los permisos correspondientes. Además de Asgard y Casma, Pyramid Metals estudia proyectos en etapa temprana de descubrimiento en Huacho y Chimbote.

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Pyramid Metals quiere convertir a Perú en el “cuadrilátero del litio” regional

Consultado por el panorama del litio, Rosenberg vinculó el potencial del mineral no solo a la electromovilidad, sino también al almacenamiento de energías renovables en zonas alejadas de la red eléctrica central. “Poder implementar electricidad, internet y nuevas tecnologías en lugares alejados de la red es una oportunidad para el litio”, sostuvo.

El ejecutivo consideró que el Perú tiene el potencial de convertirse en el número uno de la región, aunque advirtió sobre las trabas existentes. “Hoy no producimos más que otros países netamente por regulaciones o por burocracia, pero el potencial de ser número uno en la región el Perú lo tiene”, sostuvo.

“Me da mucha fe y esperanza este foro, donde veo que el gobierno está apoyando bastante el crecimiento y la inversión de la minería en el país”, agregó respecto al rol del Estado.

En cuanto a la ubicación de los recursos, señaló que hasta ahora tienen mapeada la zona fronteriza entre Cusco y Puno, cercana al llamado triángulo del litio que conforman Chile, Bolivia y Argentina. “Lo vamos a transformar en el cuadrilátero del litio”, afirmó.

DATO CLAVE.

Plano social en Asgard. Pyramid Metals ha alcanzado acuerdos con tres asociaciones de pobladores y rondas campesinas de la zona, dado que no existe una comunidad dentro del ámbito de sus concesiones. La empresa ha realizado monitoreos ambientales con participación de la población local.