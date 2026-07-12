Pyramid Metals se encarga de todo el ciclo minero de sus proyectos: exploración, desarrollo y explotación. (Foto: PremiosProActivo)
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Edgar Velito
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Pyramid Metals, holding minero con una década de operación en el Perú, prepara el desarrollo de Asgard, un proyecto de litio y antimonio ubicado en la zona de Quenamari (Puno), a pocos kilómetros al sur de los yacimientos de litio y cesio Falchani y uranio Macusani. La compañía presentó la iniciativa durante el Foro Internacional de Uranio y Litio, organizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y confirmó que busca un socio estratégico para acelerar su ejecución.

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