La canadiense PPX Mining prepara una nueva etapa de exploración en la mina Callanquitas, su principal activo dentro del proyecto Igor, con el objetivo de seguir ampliando el conocimiento geológico del yacimiento y fortalecer el desarrollo del proyecto. Para ello, la compañía reanudará una campaña de perforación diamantina que podría extenderse durante cerca de nueve meses. ¿Qué alcance tendrá esta nueva etapa de exploración?

Para ejecutar el programa, su socio peruano Proyectos La Patagonia S.A.C. (PLP) suscribió un contrato de servicios de perforación con RAMPERU S.A.C. Servicios Generales. La campaña contempla inicialmente aproximadamente 4,860 metros de perforación diamantina y podrá ampliarse hasta 9,810 metros mediante la incorporación de una segunda plataforma.

La movilización comenzará una vez efectuado el pago anticipado previsto en el contrato y concluidos los trabajos de preparación del terreno. Posteriormente, las labores de perforación se desarrollarán durante aproximadamente 265 días naturales, equivalentes a cerca de nueve meses.

La reanudación de las perforaciones forma parte del plan de exploración que PPX Mining trazó para el 2026 en el proyecto Igor. A inicios de año, la compañía anunció que concentraría sus trabajos en Callanquitas y Portachuelos para ampliar zonas mineralizadas y avanzar en la definición de nuevos recursos.

La campaña de PPX Mining podría ampliarse hasta 9,810 metros de perforación mediante la incorporación de una segunda plataforma. (Foto: PPX Mining).

Campaña busca ampliar conocimiento geológico de Callanquitas

La campaña se concentrará en evaluar las extensiones de las estructuras mineralizadas conocidas en las vetas de Callanquitas mediante perforación diamantina HQ3.

Los datos obtenidos durante la perforación permitirán a PPX perfeccionar su modelo geológico mediante registros geológicos, datos estructurales, recuperación de testigos y resultados analíticos. Esta información servirá de base para futuras evaluaciones de recursos y la planificación minera del proyecto.

Asimismo, Proyectos La Patagonia proporcionará la infraestructura necesaria para el desarrollo de la campaña, incluyendo accesos, suministro de agua y electricidad, combustible, alojamiento y equipos auxiliares.

La nueva campaña de exploración permitirá evaluar las extensiones de las estructuras mineralizadas conocidas en Callanquitas.

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Exploración apunta a expandir sistema mineralizado de Callanquitas

El presidente y director ejecutivo de PPX Mining, Ernest Mast, destacó que la reanudación de la campaña representa un nuevo avance para el desarrollo del proyecto.

“La firma de este contrato de perforación representa un nuevo hito mientras continuamos desarrollando y definiendo con mayor precisión la mina Callanquitas”, afirmó.

Añadió que el programa permitirá seguir delimitando el sistema mineralizado de alta ley identificado alrededor de los recursos actuales de la empresa y respaldará sus planes de desarrollo minero de largo plazo.

“El programa de exploración está diseñado para definir y ampliar el sistema mineralizado de alta ley que rodea nuestros recursos existentes, además de respaldar nuestros planes de desarrollo minero de largo plazo”, agregó.