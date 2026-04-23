La canadiense PPX Mining Corp., con operaciones en Perú, presentó su plan de exploración para el 2026 en su proyecto Igor, ubicado en La Libertad. La compañía detalló que sus actividades se concentrarán en zonas con potencial geológico identificado, en línea con su estrategia de crecimiento en el país.

La empresa, listada en las bolsas de Toronto (TSXV: PPX) y Lima (BVL: PPX), proyecta una de las campañas más ambiciosas de su historia, con trabajos enfocados tanto en mineralización de óxidos como de sulfuros. Para ello, contará con cuatro perforadoras operativas a lo largo del año, duplicando su capacidad histórica de exploración.

El plan contempla intervenciones en la mina Callanquitas y en el proyecto Portachuelos, donde la compañía buscará extender zonas mineralizadas previamente identificadas y avanzar en la definición de nuevos recursos.

“El programa récord de perforación previsto para 2026 se centrará en zonas de alta ley en Callanquitas y Portachuelos, con el objetivo de ampliar los recursos de alta ley de la compañía en Callanquitas y establecer recursos propios en Portachuelos”, comentó Ernest Mast, presidente y CEO de PPX Mining. “Anteriormente, el proyecto Igor contaba con un máximo de dos perforadoras en operación, y con cuatro perforadoras en funcionamiento este año (dos en la mina subterránea y dos en Portachuelos), PPX registrará su temporada de perforación más productiva hasta la fecha. Una vez finalizado el programa, la compañía planea identificar zonas adicionales de óxidos y sulfuros de alta ley”.

La mina Callanquitas se ubica en la concesión Igor 4, dentro del proyecto Igor de PPX Mining.

Ahora bien, el impulso exploratorio se da tras la transacción estratégica cerrada en diciembre de 2025 con la multinacional suiza Glencore, que inyectó US$ 15 millones al proyecto Igor. Según declaró Mast a diario Gestión, el 75% de estos fondos se destinará principalmente a exploración, con énfasis en el potencial de sulfuros de oro y plata.

PPX intensifica exploración en Callanquitas

En Callanquitas, la minera iniciará en junio de 2026 la perforación subterránea con dos equipos, dirigidos a zonas de óxidos y sulfuros. En el caso de los óxidos, el objetivo será extender áreas cercanas a las actualmente en explotación, mientras que en sulfuros se buscará profundizar en sectores aún poco explorados.

Asimismo, hacia finales de año, la compañía prevé perforar una veta tensional descubierta en 2024, la cual ha mostrado intersecciones con altas concentraciones de oro, plata y cobre. En paralelo, se avanzará en Callanquitas West, una zona sin explotación previa donde se espera identificar áreas con potencial minero tras un programa inicial de perforación.

En total, la empresa planea ejecutar 50 pozos en Callanquitas, sumando tanto zonas de óxidos como de sulfuros, con el objetivo de consolidar y ampliar su base de recursos.

Callanquitas concentra los esfuerzos de corto plazo de PPX, con exploraciones dirigidas a zonas más profundas del yacimiento (La Libertad). (Foto: PPX Mining).

Mast ya había adelantado a Gestión a inicios de año que la mayor oportunidad del proyecto está en los sulfuros ubicados a mayor profundidad respecto de las zonas actualmente explotadas, lo que explica el énfasis de la campaña 2026 en este tipo de mineralización.

Además del frente exploratorio, el ejecutivo indicó que la compañía avanza en la puesta en marcha de una planta de procesamiento en Callanquitas, prevista para el segundo trimestre de 2026, lo que permitiría reducir costos logísticos y mejorar la recuperación de mineral.

Portachuelos: PPX avanza hacia definición de recursos

En el proyecto Portachuelos, PPX prevé presentar en junio la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para iniciar perforaciones superficiales. El foco estará en la estructura BX2, donde perforaciones previas evidenciaron mineralización de alta ley, aunque con limitada información geológica disponible.

La compañía también complementará los trabajos con estudios electromagnéticos y labores de desbroce en una extensión de 2,5 kilómetros, con el fin de identificar nuevos objetivos de perforación. Además, evaluará la intersección entre la estructura BX2 y el sistema Callanquitas como parte de su estrategia exploratoria.

Cabe señalar que de acuerdo con lo señalado por Mast a este diario, Portachuelos es considerado un proyecto de más largo plazo dentro del portafolio, a diferencia de Callanquitas, donde el hallazgo de nuevos recursos podría traducirse en producción en el corto plazo.