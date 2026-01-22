Ernest Mast, presidente y CEO de PPX Mining, recordó que la inversión de Glencore le otorgó a esta empresa una participación de 9.9% de acciones y que el 75% del capital irá destinado principalmente a labores de exploración. En ese sentido, destacó que la mayor oportunidad está en el descubrimiento de sulfuros de oro y plata.

Hasta el momento, la explotación de la mina Callanquitas (en la concesión Igor 4) se enfoca principalmente en óxidos. Sin embargo, el ejecutivo explicó que ya tienen objetivos definidos para la búsqueda de sulfuros en dicho yacimiento.

“Tenemos un programa de exploración. Empezaremos en marzo (en Callanquitas)”, comentó a Gestión, tras mencionar que los potenciales recursos de sulfuros se encontrarían a mayor profundidad de la actual zona explotada.

Asimismo, en julio, prevén la perforación de un total de 25,000 metros con dos máquinas en el depósito Portachuelos, en otra concesión del proyecto Igor. En ese sector, solo ocho perforaciones se han realizado a la fecha.

“Las vetas afloran en superficie, pero sugieren estructuras a profundidad y debemos probar esto con exploración”, anotó.

Sin embargo, precisó que Portachuelos es un proyecto de largo plazo. En contraste, el hallazgo y explotación de nuevos recursos en la mina Callanquitas sí es una iniciativa más próxima.

Planta de procesamiento de Callanquitas

Como parte del acuerdo con Glencore, una parte de la inversión de la minera suiza se destinaría al desarrollo de la planta de procesamiento de oro y plata de la mina Callanquitas. A la fecha, Mast detalló que se encuentran en la fase final de la instalación de componentes mecánicos para luego concluir con los componentes eléctricos.

De esa manera, la planta iniciaría operaciones en el segundo trimestre de 2026 con una capacidad de procesamiento de 350 toneladas por día, tras una inversión de US$ 11 millones.

Para PPX, el funcionamiento de dicha procesadora entregará una serie de ventajas, como una reducción en los costos al suprimir el actual gasto de traslado de mineral por 600 km hacia la planta de terceros. Asimismo, la recuperación de mineral aumentaría en 10% por el empleo de equipos más adecuados para las rocas extraídas de Callanquitas.

A medida que la exploración en esta mina avance y se descubran más recursos, el ejecutivo reconoció que habrá la necesidad de aumentar la capacidad de la planta o construir una adicional.

Oportunidades a la vista: nuevas concesiones

Si bien los esfuerzos de este 2026 se enfocarán en la culminación de la planta procesadora de Callanquitas y el inicio de nuevas exploraciones en Igor en el marco del acuerdo con Glencore, Mast reveló que PPX también apunta a ampliar su portafolio más allá de las actuales concesiones.

En ese sentido, mencionó que vienen revisando algunas propiedades de oro y plata en regiones del norte peruano, que albergan grandes minas de metales preciosos como Yanacocha, Shahuindo, Lagunas Norte y otras. Para incorporar algún nuevo activo, destacó que están abiertos a joint ventures o alguna transacción.

Aunque aclaró que estas oportunidades están “en revisión”, indicó que estos procesos pueden tomar solo cuatro o cinco meses. Así, de encontrar algún prospecto que aporte valor, podrían concretar alguna incorporación este 2026.

DATO:

La acción de PPX Mining registró el mayor incrementó de valor en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en 2025, con un aumento de 600%.