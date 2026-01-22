PPX Mining avanza con la implementación de su planta de procesamiento de oro y plata para la mina Callanquitas, dentro de las concesiones del proyecto Igor (La Libertad). (Foto: PPX Mining).
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En diciembre de 2025, la canadiense PPX Mining Corp. cerró una transacción estratégica con Glencore para financiar y estructurar el avance del proyecto de oro y plata Igor (La Libertad), que alberga a la mina Callanquitas y donde se construye una planta de procesamiento. En virtud del acuerdo, la multinacional suiza inyectó US$ 15 millones a la operación, apuntando principalmente a labores de exploración que podrían desbloquear el valor de los sulfuros existentes en las concesiones actuales. En tanto, la empresa pone la mira en nuevos proyectos.

