Berenguela cuenta con 122.5 millones de onzas de plata, 717.1 millones de libras de cobre y un recurso relevante de manganeso. (Foto: difusión).
Berenguela cuenta con 122.5 millones de onzas de plata, 717.1 millones de libras de cobre y un recurso relevante de manganeso. (Foto: difusión).
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Edgar Velito
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La minera canadinese informó los primeros resultados de la fase 3 de su programa de perforación diamantina en el , de su propiedad total, ubicado en Puno, Perú.

Los resultados corresponden a 17 perforaciones, con un total de 1,061 metros. Entre los principales hallazgos, destacan intersecciones de hasta 1,042 gramos por tonelada (g/t) de plata, así como tramos continuos con valores superiores a 400 g/t, acompañados de contenido relevante de cobre.

“Nuestra tercera fase de perforación se planificó Estamos rellenando y delimitando la mineralización de y de alta ley cercana a la superficie en la parte occidental del yacimiento, donde podría comenzar la futura minería a cielo abierto”, comentó Ralph Rushton, presidente y director ejecutivo de Aftermath Silver.

Las perforaciones en Berenguela abarcan 225 metros del recurso existente para delimitar mineralización cercana a la superficie, clave para una futura explotación a cielo abierto.
Las perforaciones en Berenguela abarcan 225 metros del recurso existente para delimitar mineralización cercana a la superficie, clave para una futura explotación a cielo abierto.
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Aftermath Silver amplía perforación en Berenguela a 6,000 m para avanzar en estudios

El programa de perforación original en consistía en 4,000 metros de perforación diamantina y 2,000 metros de perforación RC. Sin embargo, el plan ha sido modificado a 6,000 metros de perforación diamantina para aprovechar la disponibilidad de la plataforma de perforación y la mayor agilidad de la plataforma diamantina y el equipo asociado durante la temporada de lluvias de verano andino en .

“Estas son algunas de las mejores intersecciones de que hemos visto hasta la fecha en nuestras tres fases de perforación, y estamos particularmente satisfechos con la fuerte asociación de cobre que acompaña a nuestra plata”, señaló.

El proyecto Berenguela se encuentra en etapa de exploración avanzada y forma parte de su estrategia para avanzar en los estudios de prefactibilidad. La empresa también indicó que el programa busca mejorar la conversión de recursos y obtener muestras para pruebas metalúrgicas.

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Aftermath Silver avanza en proyecto Berenguela en Puno

El mes pasado, la minera canadiense inició el Estudio de Prefactibilidad (PFS) para su Este avance representa un hito importante en el desarrollo de la iniciativa y acerca al proyecto a una eventual decisión de construcción y producción.

La decisión de avanzar hacia esta etapa se sustenta en un financiamiento reciente de C$20 millones, lo que fortalece la capacidad financiera de la empresa para Este respaldo económico resulta fundamental para cubrir los estudios técnicos, de ingeniería y planificación requeridos.

El proyecto cuenta con una base geológica más sólida tras la En total se realizaron 82 pozos, de los cuales el 95% interceptó mineralización, lo que incrementó significativamente la confianza en el modelo geológico del yacimiento.

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