La minera canadiense Kuya Silver anunció la ampliación de su programa de perforación en el proyecto de plata Bethania (Huancavelica), con una meta de hasta 20,000 metros de perforación combinada para 2026.

El plan considera duplicar tanto la perforación subterránea como la superficial respecto a estimaciones previas. En el primer caso, la compañía proyecta alcanzar unos 10,000 metros desde labores existentes en la mina, con el objetivo de evaluar extensiones de estructuras mineralizadas ya identificada

En paralelo, la perforación superficial también bordearía los 10,000 metros y se enfocará en zonas fuera del área inmediata de la mina, donde se han identificado sistemas de vetas asociados a minería artesanal histórica. Estas áreas podrían representar nuevas zonas de mineralización dentro del distrito.

Según la empresa, los trabajos se concentrarán en al menos seis sistemas de vetas identificados en los últimos años, subdivididos entre Tito PH, Carmelitas y Millococha, ubicados en áreas cercanas a la operación principal.

“Tras los alentadores resultados de la exploración superficial en la propiedad de Bethania, nos entusiasma comenzar la siguiente fase de perforación, Al combinar la perforación superficial con la perforación subterránea desde las explotaciones existentes, podemos evaluar de manera eficiente tanto objetivos a escala de distrito como extensiones cercanas a la mina que podrían ampliar significativamente la base de recursos del proyecto”, declaró Osbaldo Zamora, vicepresidente de exploración de Kuya Silver.

El inicio de la perforación superficial en Bethania está previsto para los próximos meses, sujeto a la obtención de permisos y condiciones logísticas.

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Kuya proyecta resultados de perforación desde segundo trimestre 2026

El inicio de la perforación superficial está previsto para los próximos meses, sujeto a la obtención de permisos y condiciones logísticas. En tanto, los primeros resultados de la campaña subterránea se esperan para el segundo trimestre de 2026, mientras que los resultados adicionales —incluidos los de superficie— se conocerían en la segunda mitad del año.

Kuya Silver ha consolidado en los últimos cinco años más de 4,500 hectáreas alrededor de Bethania, donde ha identificado múltiples vetas con indicios de mineralización de plata polimetálica. Parte de estos objetivos muestran evidencias de explotación artesanal previa, aunque con escaso desarrollo en profundidad.

“La compañía está entusiasmada por emprender una campaña de perforación mucho más amplia que abarcará múltiples objetivos en todo el distrito de Bethania. Dada nuestra importante posición de efectivo, superior a los US$ 25 millones, y el flujo de caja previsto de la mina Bethania, esta estrategia de exploración más ambiciosa debería financiarse completamente con recursos internos y podrá mantenerse y ampliarse en los próximos años a medida que crezcamos nuestras operaciones de extracción de plata”, comentó David Stein, presidente y director ejecutivo de Kuya Silver.

Kuya levanta US$ 25.5 millones para fortalecer mina Bethania

En enero de este año, la minera canadiense cerró una colocación privada US$ 25.5 millones, recursos destinados principalmente a fortalecer sus operaciones en Perú, con énfasis en la mejora de capacidades de procesamiento, un paso clave dentro de su estrategia de crecimiento en el país.

La compañía informó que el capital levantado será asignado de manera prioritaria a la mina de plata Bethania (Huancavelica), su principal activo en Perú, con el objetivo de avanzar en el desarrollo operativo y mejorar la eficiencia del tratamiento de concentrados, un componente crítico para elevar el valor agregado de su producción.

En concreto, Kuya planea utilizar dichos fondos para la adquisición y/o desarrollo de capacidad de procesamiento, lo que podría incluir la compra de instalaciones existentes o equipos especializados. Estas inversiones no necesariamente se limitarían al área inmediata del proyecto, lo que amplía el margen de acción de la minera en términos logísticos y operativos.

Su estrategia apunta a reducir la dependencia de terceros para el procesamiento (una limitación recurrente para proyectos de mediana escala en el país) y a ganar mayor control sobre la cadena productiva, con impactos directos en costos, plazos y márgenes operativos en Perú.