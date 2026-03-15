La minera canadiense Peruvian Metals anunció que elevó a US$ 1.05 millones el monto de su colocación privada de acciones, tras registrar una mayor demanda por parte de inversionistas. Dichos recursos serán destinados, entre otros fines, a la expansión de su planta de procesamiento Águila Norte, ubicada en la región La Libertad.

La compañía informó que inicialmente la operación contemplaba un monto menor, pero decidió ampliarla ante el interés del mercado. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar mejoras en sus instalaciones, capital de trabajo y oportunidades de crecimiento vinculadas con sus operaciones en Perú.

Peruvian Metals opera la planta Águila Norte, una instalación de procesamiento de minerales polimetálicos que brinda servicios a productores de mediana y pequeña escala, principalmente en el norte del país. La empresa ha señalado que busca incrementar la capacidad operativa de esta unidad como parte de su estrategia de expansión.

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La firma también indicó que la colocación privada se realiza sin intermediarios y contempla la emisión de unidades compuestas por acciones y warrants, mecanismo habitual en este tipo de financiamiento para fortalecer su posición financiera y acompañar el crecimiento de sus actividades.

La operación está sujeta a la aprobación de la TSX Venture Exchange, mercado donde cotizan sus acciones.

Expansión en La Libertad

La planta Águila Norte de Peruvian Metals constituye el principal activo operativo de la compañía en Perú y forma parte de su modelo de negocio basado en el procesamiento de minerales de terceros, lo que le permite generar ingresos mediante servicios de tratamiento y la producción de concentrados comercializables.

Águila Norte procesa minerales polimetálicos de terceros y es el eje de las operaciones de Peruvian Metals en Perú. (Foto: Peruvian Metals).

A inicios de marzo, la compañía anunció la renovación por 10 años adicionales de los derechos de superficie del terreno donde se ubica la planta, lo que asegura la continuidad de sus operaciones en el norte del país y le permite avanzar con estudios de ingeniería orientados a ampliar la capacidad diaria de procesamiento.

La empresa había señalado que la eventual ampliación responde a la expectativa de procesar mayores volúmenes de mineral, lo que implicaría realizar inversiones adicionales en la instalación para aumentar su capacidad operativa.

Con el financiamiento anunciado ahora, Peruvian Metals busca reforzar su posición financiera para ejecutar estas mejoras y consolidar el crecimiento de su principal unidad en Perú, en un contexto de mayor actividad de productores de pequeña y mediana escala que demandan servicios de procesamiento en el país.

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