En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), vinculado con la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) 2018.

Según el documento, la modificación no implica cambios en el volumen total de reservas ni en el método de minado autorizado. La inversión asociada a este ajuste alcanza los US$ 123.4 millones.

CMH plantea extender la explotación de reservas en Parcoy hasta 2031 mediante un ajuste en su cronograma de minado. Foto: Andina.

La propuesta de Consorcio Minero Horizonte

El ITS de Consorcio Minero Horizonte plantea extender el periodo de explotación de las reservas aprobadas de Parcoy hasta junio de 2031 . De esa manera, CMH prevé continuar con las actividades de minado bajo las mismas condiciones técnicas y operativas ya autorizadas, sin modificar el procesamiento de mineral en la planta de beneficio Parcoy ni otros componentes.

Así, la propuesta únicamente traslada la ejecución de las actividades a un nuevo periodo — entre julio de 2026 y junio de 2031 —, dentro del marco del cronograma general de operación de la Unidad Productiva Parcoy aprobado en la MEIA de 2018.

El ITS recuerda que el cronograma original de explotación de reservas fue aprobado en el EIA de 2014, que establecía un horizonte de 11 años, desde julio de 2015 hasta julio de 2026. Posteriormente, la MEIA de 2018 autorizó un periodo de operación integral de 20 años para la unidad minera, vigente desde agosto de 2019 hasta agosto de 2039, integrando todos los componentes, actividades y planes de manejo ambiental de la operación.

De este modo, el ITS subraya que la modificación planteada por CMH busca adecuar el cronograma de explotación de reservas aprobado en el EIA de 2014 al periodo operativo vigente de la unidad minera, sin introducir cambios en los componentes ni en las actividades previamente autorizadas.

La inversión asociada al ajuste del plan de explotación en Parcoy asciende a US$ 123.4 millones.

¿Cuántas reservas aún faltan explotar en Parcoy?

El ITS de CMH explica que, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014, la mina Parcoy cuenta con 8.67 millones de toneladas de reservas de mineral autorizadas para su explotación mediante labores subterráneas. Al cierre de diciembre de 2025, la operación ha extraído 5.9 millones de toneladas, por lo que aún queda un volumen remanente de 2.77 millones de toneladas por explotar.

De ese total, 294,000 toneladas se extraerían dentro del cronograma originalmente aprobado en el EIA, vigente hasta el 15 de julio de 2026. Sin embargo, quedaría un saldo de 2.47 millones de toneladas de reservas que no podrían ser explotadas dentro de ese plazo.

Frente a este escenario, el ITS señala que la empresa propone modificar el cronograma de explotación para completar el minado de estas 2.47 millones de toneladas pendientes hasta mayo de 2031 . El ajuste busca concluir, reitera el documento, la explotación de las reservas aprobadas sin modificar la vida útil de Parcoy , pues las actividades se desarrollarán dentro del horizonte operativo vigente de la unidad minera.