En diálogo con Gestión, Gonzalo de Losada, CEO del grupo CMH, señaló que los resultados del 2023 de sus empresas mineras Consorcio Minero Horizonte y Cori Puno han sido favorables con una producción de 250,000 onzas de oro, a través de sus minas Parcoy (La Libertad) y Untuca (Puno), respectivamente.

“El precio del oro ha sido mayor de lo que esperamos en el 2023 y en el 2024 está siendo aún mejor. Está en US$ 2,300 la onza y llegó a US$ 2,400 a inicios de semana. Eso nos da estabilidad”, comentó el ejecutivo en el marco del Simposio - XV Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La meta para el cierre del 2024 es mantener las 250,000 onzas de oro en sus minas auríferas de Perú. En detalle, unas 200,000 onzas de oro vendrían del Consorcio Minero Horizonte y 50,000 onzas de oro a través de la compañía Cori Puno. Además, en Colombia planea producir 35,000 onzas a través de su empresa Antioquia Gold.

Exploración e inversión

Para este año, el grupo empresarial tiene previsto invertir US$ 30 millones, monto similar a lo del 2023. Si bien estos recursos son para sus operaciones mineras que tienen en Perú y Colombia, el mayor monto desembolsado se realizará en nuestro país.

“Es un capex de sostenimiento, mejora en plantas, avances en túneles para reconocer nuevas zonas (mineras) y relaves. Debemos estar continuamente realizando inversiones porque la minería es un sector que requiere mucho capital y por eso utilizamos los flujos que vamos generamos”, anotó.

Y no solo ello, entre sus planes consideran una inversión en exploración minera de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones para este 2024. Esto se debe a que actualmente se encuentran realizando perforaciones en dos proyectos en Huancavelica y Áncash, sumado a nuevas iniciativas que buscan sumar en su portafolio.

“Es un proyecto que se llama Palcawanka (Huancavelica) y este año estamos efectuando perforaciones diamantinas para reconocer mejor el yacimiento. Ahí tenemos unas 85 millones de toneladas con un 2% de cobre equivalente. En Áncash esperamos hacer 12,000 metros de perforación diamantina; es un yacimiento que estamos empezando un poco más temprano en el proceso y esperamos también cuantificar nuevos recursos de cobre y oro en ese caso”, precisó De Losada.

Si bien el grupo empresarial actualmente produce oro, también tienen iniciativas que tienen cobre, zinc, plomo y plata, sin embargo, agregó que no necesariamente la compañía los desarrollará, ya que de implicar una inversión grande verían la posibilidad de conseguir un socio para ejecutarlo o venderían el proyecto minero.

Consultado sobre si hay interés en nuevas ciudades para explorar, el representante de CMH manifestó que están buscando oportunidades en todo el Perú, ya sea en nuevas zonas que no han sido descubiertas o en áreas contiguas donde se encuentran sus unidades mineras.

