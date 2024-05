Su gerente comercial, Genaro Sarmiento, detalló a Gestión que, a pesar que el 2023 fue un año complicado para el sector extractivo, BISA logró un récord en ventas en el negocio de consultoría: prácticamente triplicó lo que consiguió en años anteriores, alcanzando ventas por US$ 65 millones, cuando normalmente oscila entre US$ 24 millones y US$ 28 millones. Este resultado se debió, subrayó el ejecutivo, a que ganó la buena pro -en consorcio con una compañía chilena- para la gestión integral del portafolio de Las Bambas para los próximos 5 años, es decir, hasta el 2028.

“Lo común es que este tipo de adjudicaciones sean reservadas para empresas de carácter internacional, pese a ello Las Bambas apostó por nosotros, ya que presentamos una propuesta técnica viable y atractiva a nivel de costos. El 2023 también consolidamos nuestra presencia con otros clientes, lo que nos permitió acceder a adjudicaciones con Antamina, con una mina de Colombia, otra en Nicaragua, y además de continuar con los clientes habituales”, argumentó.

El core business de BISA se basa en tres servicios claves como son ingeniería desde la básica hasta de detalle; estudios mineros, en etapas tempranas hasta acompañamiento geológico, y gestión de proyectos, de este último proviene el 60% de su facturación.

Los planes 2024

Para este año, la expectativa de BISA es alcanzar los US$ 25 millones en adjudicaciones, meta que es viable en opinión de su gerente de comercialización tomando en cuenta que se proyecta cerrar el primer semestre con US$ 16 millones en ventas como resultado de las adjudicaciones logradas con Antamina y Buenaventura, a la que se suma el servicio que provee a Las Bambas, entre otros clientes habituales.

“En el primer bimestre cerramos en US$ 12 millones (en adjudicaciones). Si bien no hay inversiones relevantes en el ámbito minero después de Angloamerican y Mina Justa, por fortuna hay proyectos de construcción o sostenimiento, en lo que tenemos experiencia y nos permite seguir desenvolviéndonos en un año tumultuoso”, aseveró.

Otro de los objetivos trazados por la peruana a mediano plazo está relacionado con agregar nuevos servicios de la mano con Cobra y Vinci como el tratamiento de aguas residuales; plantas de potabilización y salación, en las que Cobra, por ejemplo, tiene experiencia. “De la mano con ambos gigantes de la construcción vemos la posibilidad de abrir nuevas líneas de ingeniería, en la que si bien teníamos algo de experiencia, ahora tenemos un respaldo muy fuerte y es un nuevo nicho que estamos buscando ingresar en un futuro próximo”, afirmó.

Este “futuro próximo” podría concretarse en 2025. Paralelamente, consideró que al pertenecer BISA a ambos gigantes les abre la posibilidad no solo de proveer servicios de ingeniería, sino también soluciones tecnológicas, que les permitirá mantener y sumar más clientes.

TE PUEDE INTERESAR SOBRE BISA

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.