La norteamericana Highlander Silver Corp. adquirió el proyecto de oro y plata San Luis a la canadiense SSR Mining Inc. La transacción, que cuenta con el respaldo de miembros de la familia Lundin y el Grupo Augusta holding —con sede en Canadá y operaciones en Sudamérica—, se había anunciado el año pasado.

El acuerdo de compra de acciones establece que Highlander adquirió una participación del 100% en el Proyecto San Luis; ello, a través de la adquisición de las participaciones directas e indirectas de SSR Mining en cuatro compañías subsidiarias. El pago inicial es de US$ 5 millones en efectivo.

Además, la firma pagaría hasta US$ 37.5 millones adicionales como contraprestación contingente, la cual será acumulable y cancelada al completarse cinco hitos. En el detalle, el primer pago (US$ 2.5 millones) se efectuará luego del inicio de un programa de perforación inicial; el segundo (US$ 5 millones) después de la finalización de un estudio de factibilidad sobre cualquier parte del proyecto; el tercer depósito (US$ 10 millones) será después del inicio de la producción comercial; mientras que el cuarto pago (US$ 10 millones) se concretará después del primer aniversario de producción comercial; y el último (US$ 10 millones) después del segundo aniversario de producción comercial.

En tanto, se otorgará a SSR Mining una regalía neta de retorno de fundición del 4% sobre el proyecto San Luis antes del cierre de la transacción.

“Estamos encantados de haber adquirido el proyecto de oro y plata de alta ley San Luis de SSR Mining. Creemos que el recurso histórico en el sistema de vetas Ayelén-Inés puede ser uno de los depósitos de oro y plata de mayor ley aún por explotar en el mundo, y estamos muy entusiasmados con el potencial de exploración dado que esta propiedad a escala de distrito solo ha sido parcialmente prospectado y explorado. Como tal, la adquisición tiene el potencial de ser transformadora para Highlander Silver al ofrecer un proyecto de oro y plata de clase mundial que puede beneficiar a todas nuestras partes interesadas”, señaló David Fincham, presidente y director ejecutivo de Highlander Silver Corp.

LEA TAMBIÉN: Highlander comprará proyecto de oro y plata San Luis en Áncash

El Proyecto

El proyecto San Luis tiene recursos minerales históricos medidos e indicados de 348,000 onzas de oro con ley de 22.4 g/t. Asimismo, cuenta con 9,003,300 onzas de plata con ley de 578.1 g/t.

Asimismo, el trabajo de prueba desarrollado sobre el recurso mineral histórico proyectó recuperaciones de oro y plata mayores o iguales al 90%, a través de métodos convencionales de procesamiento de lixiviación con cianuro.

Highlander pretende iniciar la primera fase de exploración realizando trabajos de prospección en el campo de veta, alrededor de yacimientos minerales conocidos de alta ley y en las áreas subexploradas entre ellos. El objetivo principal de esta fase es definir y priorizar objetivos de perforación que tengan el potencial de producir mineralización estilo veta Ayelén-Inés de grado bonanza.

LEA TAMBIÉN: Highlander Silver centrará su cartera de exploraciones en su proyecto La Estrella

Temas que te pueden interesar sobre minería