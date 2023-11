Highlander Silver Corp. anunció haber firmado un acuerdo de compra de acciones con la canadiense SSR Mining Inc. para adquirir el proyecto de oro y plata San Luis (Áncash). La compra cuenta con el respaldo de miembros de la familia Lundin y el Grupo Augusta, holding con sede en Canadá y operaciones en Sudamérica.

En dicho yacimiento, la compañía norteamericana planea implementar un programa integral de mapeo y muestreo geológico para desarrollar una evaluación técnica del potencial de descubrimiento antes de una exploración más enfocada en los objetivos de mayor prioridad.

David Fincham, presidente y director ejecutivo de Highlander Silver Corp, mostró su satisfacción por incorporar el proyecto de oro y plata de alta ley San Luis a su cartera. En dicho depósito mineral, destacó el tamaño y la ley del recurso contenido en las estructuras de las vetas Ayelén e Inés.

“Creemos que puede ser uno de los depósitos de oro y plata de mayor ley de su tamaño que aún no se ha explotado en el mundo. Esta adquisición tiene el potencial de ser transformadora para Highlander Silver y está alineada con nuestra visión de construir una cartera centrada en proyectos de plata y oro de clase mundial”, comentó.

En la actualidad, la empresa desarrolla los proyectos La Estrella y Alta Victoria en el centro del Perú.

La transacción

En virtud del acuerdo, Highlander Silver Corp. podrá adquirir el proyecto San Luis a SSR Mining mediante la compra de las participaciones directas e indirectas en cuatro compañías subsidiarias, a cambio de un pago inicial de US$ 5 millones en efectivo o US$ 7.5 millones en acciones comunes. Otra opción es la combinación de ambos tipos de pagos.

Asimismo, la empresa deberá pagar hasta US$ 37.5 millones adicionales como contraprestación contingente al llegar a cinco hitos. En detalle, el primer pago de esta contraprestación (US$ 2.5 millones) se realizará luego del inicio de un programa de perforación inicial; y el último pago (US$ 10 millones), después del segundo aniversario de producción comercial.

En tanto, se otorgará a SSR Mining una regalía neta de retorno de fundición del 4% sobre el proyecto San Luis antes del cierre de la transacción, aunque la misma podría recudirse a 2% con un pago de US$ 15 millones.

El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones, incluida la recepción de todas las aprobaciones regulatorias requeridas. Actualmente, se espera que la operación se concluya en el primer trimestre de 2024.

El proyecto San Luis

El proyecto San Luis tiene recursos minerales históricos medidos e indicados de 348,000 onzas de oro con ley de 22.4 g/t. Asimismo, cuenta con 9,003,300 onzas de plata con ley de 578.1 g/t. En el lugar aún no se ha explorado sistemáticamente un terreno de 23,098 hectáreas.

Debido a que la perforación histórica es limitada, el yacimiento todavía ofrece múltiples objetivos de crecimiento y extensiones abiertas de recursos y objetivos no perforados respaldados por zanjas y muestras de rocas anómalas.

“El departamento de Áncash es conocido por la minería en Perú con una importante producción pasada y presente de la mina de oro Pierina y la mina de cobre y zinc Antamina, respectivamente”, finalizó Highlander Silver Corp.

