Las inversiones de los proyectos mineros en el Perú, según el país de origen, son lideradas por empresas de China, Canadá, México y Estados Unidos, indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Además, hay otros siete países de América, Europa, Asia y Oceanía que son fuentes de financiamiento de esta clase de inversiones.

Asimismo, precisó que la cartera de proyectos de inversión minera 2024, agrupa 51 proyectos en 18 departamentos con una inversión conjunta de US$ 54,556 millones.

Es así que, esta nueva cartera presentada recientemente por el Minem indica que China ocupa el primer lugar de las inversiones y concentran el 20.8% del total de la inversión, repartidas en siete proyectos con un monto conjunto de US$ 11,371 millones.

“Destacan los inversionistas, China Minmetals Corporation, Zijin Mining Group Co. Ltd. y Zhongrong Xinda Group Co. Ltd., y sus proyectos El Galeno, Río Blanco y Pampa de Pongo, respectivamente”, precisó el Minem.

En tanto, Canadá ocupa el segundo lugar con un monto total de US$ 10,335 millones, que representa el 18.9% de la inversión total y distribuidos en nueve proyectos mineros.

A nivel de empresas, sobresalen First Quantum Minerals Ltd. con el proyecto La Granja y Haquira, Panoro Minerals Ltd. con el proyecto Cotabambas; Pan American Silver Corp. con La Arena II y el proyecto San Luis de Highlander Silver Corp.

Por su lado, México es el tercer país con mayores inversiones mineras en el Perú, ya que sus US$ 9,450 millones representan el 17.3% de toda la cartera. Estas están distribuidas en siete proyectos, Los Chancas, Michiquillay y Ampliación Ilo los más destacados, sostuvo el Minem.

En cuarto lugar aparece Estados Unidos, que registra US$ 7,750 millones, 14.2% de la inversión total en cartera, donde destaca el proyecto Yanacocha Sulfuros, de Newmont Goldcorp Corp.; mientras Ampliación Bayóvar pertenece a The Mosaic Company, y San Luis a Highlander Silver Corp.

“Respecto a las inversiones australianas, que representan el 8.3% del total de inversión, concentran US$ 4,504 millones en sus proyectos: Hierro Apurímac, de Strike Resources Limited y Reposición Antamina de BHP Group Limited y otros socios”

LEA TAMBIÉN: Minem planea aprobar tres proyectos de exploración minera cada mes

Inversiones nacionales

El Minem aseguró que, en cuanto a las inversiones peruanas, estas presentan el 7% de la inversión global en la cartera con 10 proyectos y una inversión conjunta de US$ 3,811 millones.

“Destacan cuatro proyectos del Grupo Buenaventura, entre ellas, Trapiche, San Gabriel, Planta de Cobre y Yumpag, y se suma Mina Justa Subterránea, del Grupo Breca”, explicó el ministerio.

El Minem también reveló que las inversiones de Reino Unido representan el 4.1% de la inversión total en minería, distribuidas en cuatro proyectos que suman 2,240 millones de dólares. Resaltan entre ellos Reposición Inmaculada de Hochschild Plc. y Los Calatos, de CD Capital Natural Resources Fund III.

En tanto, Brasil registra el 3.7% del total de las inversiones con US$ 2,038 millones en cinco proyectos. Suiza, le sigue, con inversiones que representa el 3% del total de la cartera en dos proyectos por US$ 1,650 millones.

Mientras Japón y Corea del Sur, con un proyecto cada uno, concentran el 2.6% del total de las inversiones con US$ 1,407 millones. Pan Pacific Copper Co. Ltd. y Korea Zinc Company, son sus principales inversionistas, remarcó el Minem.

Temas relacionados a minería

El Perú cuenta con 37 proyectos de exploración de cobre

Fiscalía: hay más de 7,200 investigaciones por minería ilegal desde el 2019

Quellaveco: departamentos del sur crecieron impulsados por minería