Víctor Gobitz, presidente y CEO de Antamina, señaló que hoy se encuentran preparando la ingeniería de detalle de los componentes incluidos en el proyecto y solicitando los permisos de construcción de estos. Dichos trámites se realizan en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“El monto total son US$ 2,000 millones, pero son muchos componentes y algunos de ellos ya tienen permisos de construcción, otros ya están en camino, es un encadenamiento, pero no vemos ninguna dificultad porque se basa en un análisis técnico, ya no desde el punto de vista ambiental”, comentó a Gestión.

De esa manera, anunció que el “grueso” de ese desembolso empezará a ejecutarse a mediados de 2025.

Para ese efecto, el ejecutivo mencionó que las licitaciones para potenciales proveedores ya están en curso, tratando de optimizar los recursos económicos con concursos competitivos. Recordó que las obras se realizarán dentro de la actual área operativa, lo cual representa un desafío de ingeniería.

“¿Qué cosas se hará? Hay renovación de equipos, reubicación de infraestructura, extensión de botaderos, elevación de presa de relaves y otros. Son los primeros componentes que van a salir”, detalló, tras asistir al Simposio – XV Encuentro Internacional de Minería, organizado por la SNMPE.

Producción y exploraciones

Consultado por la operación actual de Antamina, Gobitz mencionó que la producción viene realizándose sin percances este 2024. Así, proyectó volúmenes similares al 2023 (435,378 toneladas métricas finas de cobre) al cierre del presente año, con leyes de mineral que se mantienen.

Si bien el sector minero y el Perú hoy es favorecido por el alza de precios del metal rojo (con picos de US$5.1 la libra), el ejecutivo explicó que operaciones como Antamina no pueden elevar sus volúmenes solo para tomar ventaja de coyunturas como el aumento de las cotizaciones.

“En operaciones más pequeñas o en subterráneas hay zonas de producción que se quedan detenidas por precios bajos (y pueden reactivarse). Esa flexibilidad operativa en una operación como Antamina no hay, no hay esa elasticidad”, anotó.

Respecto a las actividades de exploración, recordó que todas las iniciativas se realizan en las concesiones mineras delimitadas inicialmente, pues la empresa es una sociedad (con BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi como accionistas) enfocada exclusivamente en el actual yacimiento. Así, la exploración apunta solo a reponer las reservas y no a descubrir nuevos prospectos.

En tanto, sobre los conocidos estudios que anticipan opciones a largo plazo para Antamina como una eventual operación subterránea, precisó que estos siguen en fase conceptual y no están dentro del actual plan de producción.

EN CORTO

Coyuntura. Sobre el clima político para llevar adelante los proyectos mineros en Perú, Gobitz, también presidente de la SNMPE, expresó su satisfacción por la convocatoria de la presidenta de la República, Dina Boluarte, al diálogo y paz para apuntalar dichas iniciativas, así como para apoyar el esfuerzo del sector minero para lograr producir 3 millones de toneladas de cobre este 2024.

