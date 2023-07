El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, anunció que nuevos proyectos mineros están en camino y, para el cuarto trimestre del año, se espera el inicio de la construcción de Reposición Antamina (Áncash) y Ampliación Toromocho Fase II (Junín), que generarán inversiones por más de US$ 1,604 millones y US$ 1,355 millones respectivamente.

Además, señaló que la tendencia es garantizar la continuidad de las inversiones mineras programadas para el año 2024, como los proyectos Romina (Lima), Yumpag (Pasco) y Corani (Puno), tres proyectos que supondrán más de US$ 931 millones para el país.

El titular del Minem resaltó que el proyecto Zafranal (Arequipa), con una inversión de US$ 1,263 millones, haya recibido recientemente la certificación ambiental para explotación, esperándose que en este segundo semestre presente la solicitud de inicio de actividades de explotación ante el ministerio.

Vera agregó que se viene implementado acciones y medidas tales como la identificación de proyectos mineros potencialmente viables, simplificación de los trámites necesarios para obtener permisos y licencias, mejora de la seguridad jurídica del sector y el impulso a la formalización minera.

“Con ello, en la segunda mitad del año, esperamos alcanzar US$ 4,700 millones de inversiones en minería, que sumados a la inversión de US$ 1,500 millones que la unidad minera Glencore estima invertir en su proyecto de expansión Coroccohuayco, se podría llegar a una inversión de más de US$ 6200 millones para el 2024″, subrayó.

El ministro sostuvo que, hasta mayo, las inversiones mineras en el Perú sumaron más de US$ 1,515 millones, y las transferencias provenientes por concepto de canon minero, regalías mineras legales y contractuales, así como el Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron más de S/ 3,134 millones, constituyendo una importante fuente de financiamiento para gobiernos locales, regionales y nacionales (universidades públicas).

Finalmente, sostuvo que este año ingresaron 18 proyectos de exploración en las regiones Arequipa, Moquegua, Cusco, Áncash entre otros, cuyo valor económico asciende a US$ 137 millones, y se autorizaron 10 expedientes de exploración, destacando el proyecto minero Marcobre (Ica), con una inversión aprobada de US$ 193.7 millones.

