La australiana Fortescue Ltd, a través de su subsidiaria Nascent Exploration, completó la adquisición del 100% de las acciones de la canadiense Alta Copper Corp -operador del proyecto de cobre Cañariaco (Lambayeque)-, en una operación con un valor patrimonial implícito de aproximadamente 139 millones de dólares canadienses ( US$ 102.3 millones)

La transacción se ejecutó mediante un plan de acuerdo bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Columbia Británica. Como parte del proceso, Nascent adquirió todas las acciones de Alta Copper que aún no poseía.

Los accionistas recibieron C$1,40 en efectivo por cada acción. En el caso de los titulares de opciones, el pago correspondió a C$1,40 menos el precio de ejercicio aplicable por acción, mientras que los tenedores de unidades de acciones diferidas (DSU) y restringidas (RSU) recibieron C$1,40 por acción subyacente.

Fortescue compra el 100% de Alta Copper

Antes del cierre de la operación, Nascent y sus afiliadas poseían 33.6 millones de acciones, equivalentes al 35.7% de Alta Copper. Con la transacción, adquirió 60.57 millones de acciones adicionales, alcanzando el 100% de la compañía.

Como resultado, Alta Copper pasó a ser una subsidiaria de propiedad total de Nascent, filial de Fortescue.

La empresa informó que sus acciones serán excluidas de la Bolsa de Valores de Toronto alrededor del 10 de marzo de 2026. Posteriormente también se retirarán de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y de la plataforma OTCQX.

Tras la operación, Alta Copper solicitará a los reguladores canadienses dejar de ser un emisor informante, lo que implica el fin de sus obligaciones de reporte público en ese país. Además, los pagos totales realizados a accionistas, titulares de opciones y unidades de acciones ascendieron a 89.08 millones de dólares canadienses (US$ 65.6 millones), según la compañía.

Alta Copper desarrolla el proyecto cuprífero Cañariaco, de su propiedad total, ubicado a 102 km de Chiclayo y con una extensión de 91 km2.

El acuerdo entre Fortescue y Alta Copper, dueña del proyecto Cañariaco

A fines del año pasado, Fortescue Ltd anunció un acuerdo definitivo para adquirir el 64.3% restante de las acciones de la canadiense Alta Copper Corp, lo que representa una prima de hasta 100% respecto a sus cotizaciones previas.

“Esta oferta de prima en efectivo de Fortescue es un excelente resultado para nuestros accionistas, dados los importantes costos y riesgos asociados con el avance del proyecto Cañariaco. Creemos que este es el momento oportuno para lograr un éxito sustancial sin dilución para los accionistas de Alta Copper y es coherente con nuestra filosofía de generar rentabilidad para los accionistas en el momento oportuno del plan de desarrollo del proyecto Cañariaco”, comentó Giulio T. Bonifacio, presidente y director ejecutivo de Alta Copper.

El proyecto de cobre insignia de Alta Copper,Cañariaco, en Ferreñafe, abarca 91 km² e incluye importantes depósitos: Cañariaco Norte con 9,300 millones de libras de cobre, 2.1 millones de onzas de oro y 60.4 millones de onzas de plata en recursos medidos e indicados; y Cañariaco Sur, con 2,500 millones de libras de cobre en recursos inferidos.

Además, es uno de los yacimientos de cobre más grandes de América que no está en manos de una gran empresa minera. Hasta el momento, la compañía está avanzando hacia la obtención de las aprobaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la comunidad local para el desarrollo del proyecto.