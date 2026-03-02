La minera canadiense Peruvian Metals Corp. renovó por 10 años adicionales el contrato de arrendamiento sobre los derechos de superficie de su planta de procesamiento de oro, plata y cobre Águila Norte, ubicada en La Libertad, instalación en la que mantiene una participación del 80% a través de su subsidiaria Minera Águila de Oro S.A.C. (Madosac).

La planta, construida tras una autorización inicial otorgada en febrero de 2016 y con permiso ambiental vigente desde 2017, opera actualmente con una capacidad autorizada de 100 toneladas por día (tpd), ampliable hasta 350 tpd. Durante el 2025, procesó 36,616 toneladas, según informó la compañía.

“En 2015, observamos que la pequeña minería peruana se encontraba en una posición privilegiada para beneficiarse de las nuevas regulaciones que permiten permisos provisionales para la extracción y el procesamiento de minerales. El Gobierno peruano exigía que la pequeña minería procesara su mineral en plantas de procesamiento autorizadas. Por lo tanto, decidimos construir una planta de flotación para tratar sulfuros y fortalecer las relaciones con la pequeña minería peruana”, recordó Jeffrey Reeder, Director Ejecutivo de Peruvian Metals.

La planta Águila Norte está ubicada en una concesión de 120 hectáreas, propiedad en su totalidad de Minera Águila de Oro SAC., subsidiaria de Peruvian Metals, con una participación del 80%.

Peruvian Metals ampliará Águila Norte para procesar mineral propio en 2026

Con la renovación del contrato de arrendamiento, Peruvian Metals anunció que iniciará estudios de ingeniería para ampliar la capacidad diaria y adecuar la instalación de relaves. La entrega prevista de mineral del material 100% propiedad de Peruvian Metals en 2026 requerirá la capacidad adicional en la planta.

El abastecimiento provendría principalmente del proyecto de oro y plata Palta Dorada, ubicado a 120 kilómetros al sureste de Águila Norte y de propiedad de la minera. Además, reportó recientemente resultados metalúrgicos en sulfuros con una ley de cabeza de 8.3 gramos de oro por tonelada y una recuperación de 89%. “Continuamos adquiriendo nuevas áreas para exploración mediante solicitud y compra, pero con el enfoque en minerales de alta ley”, señaló.

Además, Madosac posee dos concesiones adicionales contiguas que suman 263 hectáreas y que actualmente no están incluidas en el permiso ambiental. En estas áreas se han identificado vetas con contenidos de oro, plata y cobre, según muestreos históricos y recientes realizados por la empresa.

“La compañía ahora es más fuerte que nunca y, con los precios de los metales preciosos en niveles históricos, Peruvian Metals está en condiciones de beneficiarse del procesamiento de su propio mineral”, sostuvo el ejecutivo.

Peruvian Metals cierra procesamiento récord en Águila Norte

La minera canadiense Peruvian Metals procesó 36,616 toneladas de mineral de terceros en 2025 en su planta Águila Norte, ubicada en La Libertad, Perú, alcanzando un récord anual de producción. La cifra representa un incremento de 8% respecto a 2024 y marca su quinto año consecutivo de crecimiento.

El activo, que la compañía posee al 80%, funcionó a plena capacidad durante el último año y actualmente se evalúan planes de expansión. La planta recibe principalmente mineral de óxido y sulfuro de oro, plata y cobre.

En paralelo, la firma alista sus programas de desarrollo y exploración para 2026 en activos propios (Palta Dorada) y en Mercedes, proyecto donde posee una participación indirecta del 50% junto con Hudson Heartland. En ambos yacimientos, se han identificado leyes significativas de oro y plata, y se avanza en la tramitación de permisos para la extracción de mineral para su procesamiento.