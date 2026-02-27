La canadiense Xali Gold informó que la comunidad de Santa Ana autorizó el reinicio y avance de actividades de exploración en el proyecto de oro Pico Machay (Huancavelica). El acuerdo fue aprobado el 22 de febrero, según comunicó la empresa.

Con esta decisión, la minera iniciará un programa integral de campo que contempla la actualización de estudios de exploración, ingeniería y evaluación económica realizados entre 1999 y 2009, con el objetivo de redefinir el potencial del yacimiento y establecer un nuevo cronograma de desarrollo.

“Este acuerdo subraya la sólida y constructiva relación que estamos construyendo con la comunidad de Santa Ana. Además, ofrece un camino claro para que Xali Gold avance en su trabajo de campo y continúe construyendo una colaboración a largo plazo centrada en los beneficios compartidos, la transparencia y el desarrollo responsable durante toda la vida del Proyecto Pico Machay”, comentó Joanne Freeze, presidenta y CEO de Xali Gold.

En el plano técnico, el plan de trabajo —correspondiente a la Fase I del informe técnico presentado en diciembre del 2025— incluye el reanálisis de perforaciones históricas de circulación reversa (RC), modelamiento geológico en 3D, mapeo integral del área y campañas de muestreo tanto en superficie como en labores subterráneas existentes.

Pico Machay se encuentra en el extremo norte del Cinturón Epitermal de Oro y Plata del Sur del Perú y en la parte oriental de la Cordillera Occidental de los Andes dentro de un área/distrito minero bien establecido.

Pico Machay: Xali avanza en acuerdo social y estudios ambientales

La minera Xali Gold informó que continuará negociaciones con la comunidad para un acuerdo de largo plazo que abarque exploración y eventual operación. Como antecedente, se toma el convenio firmado en 2008 entre Santa Ana y Minera Calipuy, entonces vinculada a Aquiline Resources.

El esquema social anunciado contempla prioridad de contratación para la comunidad y el reconocimiento de actividades de minería artesanal formalizada (REINFO) dentro del área concesionada.

En materia ambiental, la empresa prevé desarrollar estudios de línea base de flora y fauna, monitoreo de agua, suelo, aire y ruido, así como el registro de pasivos ambientales preexistentes ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), como parte del proceso de permisos.

Pico Machay es un proyecto aurífero que tuvo trabajos exploratorios previos hasta el 2009 y que ahora busca retomar actividades tras la autorización comunal.

Xali toma control total de Pico Machay tras compra a Pan American

A fines del año pasado, la minera anunció la la adquisición del proyecto de oro Pico Machay, en Huancavelica, tras cerrar la compra de Minera Calipuy S.A.C., empresa que posee el 100% del activo. Con esta operación, la compañía asumió el control total del proyecto.

La empresa Minera Calipuy era propiedad de Pan American Silver Corp., a través de su subsidiaria Aquiline Resources Inc., por lo que la transacción implicó la transferencia íntegra del proyecto a Xali Gold. La operación marca un paso clave en la estrategia de la compañía por incorporar proyectos con potencial de producción a corto plazo en jurisdicciones mineras consolidadas.

Desde la compañía señalaron que el atractivo del proyecto radica en que su recurso histórico fue calculado utilizando un precio del oro de largo plazo de apenas US$ 700 por onza, muy por debajo de las cotizaciones actuales. Este desfase, de acuerdo con Xali Gold, abre una oportunidad para revalorizar el activo mediante una actualización técnica.

