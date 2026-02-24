Los envíos tradicionales sumaron US$ 66,611 millones, casi el 74% del total. El rubro de la minería fue el que lideró con US$ 59,450 millones, explicado en las mayores ventas de cobre y oro en bruto, que fueron impulsadas, principalmente, por el aumento de los precios internacionales.

Precisamente, el precio promedio del cobre subió de US$ 4.15 por libra en 2024 a US$ 4.51 por libra en 2025. Y, solo este año, inició con US$ 5.91 por libra (promedio, al 18 de febrero), según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Esto abrió un escenario de alto impacto, por ejemplo, para la recaudación tributaria, pero hubo limitantes.

Al destacado ritmo de crecimiento del precio del metal rojo no lo acompañaron los niveles de producción.

Recaudación que se “escapa”

En diciembre, la producción de cobre fue de 256,647 toneladas métricas finas (TMF), acumulando en el año las 2.77 millones. Lo registrado en 2025 representó un avance de solo 1.2% respecto al mismo período del 2024, de acuerdo con el último boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De cualquiera manera, quedan lejanas las altas tasas de crecimiento de producción de la presente década, como de 8% en 2021 o de 13% en 2023. Por lo contrario, luego de la caída de 0.70% en 2024, pareciera configurarse un entrampamiento en la producción.

Todo este escenario tiene un impacto directo en el país como potencial perdido para trasladar estos niveles récords, por ejemplo, a la recaudación tributaria.

Con esta base y para este informe, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calculó que, de concretarse de manera optimista que la producción de cobre creció 1.6%, el Perú habría perdido la posibilidad de recaudar, al menos, S/ 822 millones adicionales durante el 2025 asociados a este metal .

Esto supondría un 7.1% adicional, elevando la recaudación relacionada al cobre hasta los S/ 13,322 millones, a partir de información de la Sunat.

El cálculo se realizó considerando un potencial de crecimiento de 6.7%, el nivel promedio durante el anterior ciclo de precios récord (entre el 2011 y el 2015). Además, que su participación en la recaudación es similar a su valor en el PBI minero.

Principales frenos

Para Miguel Incháustegui, extitular del Minem, los principales riesgos para concretar mayores niveles de producción son el exceso de tramitología, que retrasan proyectos y desincentivan impulsar nuevos; la dificultad para lograr acuerdos sociales y, como factor reciente, el avance de la minería ilegal.

“Todo esto afecta las condiciones para elevar el nivel de producción. El dato anual del 2025 mostrará una cifra más o menos como el año previo y, de alguna forma, evidencia que no hay proyectos de cobre iniciándose. Aun así, se tiene, por ejemplo, que Las Bambas pudo operar todo el año sin conflictos, Antamina avanza en su ampliación y Quellaveco también operó de forma constante”, analizó.

Stephani Maita, analista senior del IPE, también apuntó que los niveles de inversión no son los mismos que años pasados. “Ya no se desarrollan nuevos grandes proyectos. El último fue Quellaveco”, mencionó.

La economista agregó que un factor que se está subestimando es que las minas actuales están “envejeciendo” , con lo que la producción no va a elevarse más e, incluso, podría mantenerse con caídas.

Si bien otros proyectos, como Tía María y Zafranal (Arequipa), contribuirían a “mover la aguja” de la producción, Incháustegui sostuvo que el mayor desafío del Perú no pasa por la aprobación rápida de permisos, sino por transformar toda esta recaudación en mayor bienestar para la población , en especial de las comunidades aledañas a las operaciones.

Sin embargo, no observa que sobre este pendiente se registren avances relevantes durante los próximos meses, pues incide la época electoral y, posteriormente, el cambio de administración. El factor de los precios de metales podría incidir favorablemente, aunque en menor medida .

“Lo que normalmente sucede cuando hay un cambio de Gobierno es que no se tiene claro cómo serán las políticas para el sector minero . Eso puede generar aún más lentitud en el desarrollo de proyectos o en exploraciones. Pero, por otro lado, están los precios de lo minerales, con lo que las grandes empresas nacionales e internacionales mantienen la posición de buscar [nuevos proyectos]”, refirió.

Así el panorama, Incháustegui indicó que el actual Gobierno, con los pocos meses que le restan, debería enfocarse en sentar las bases para generar consensos alrededor de la política minera en el país.

“Esto lo inició en 2024 el anterior ministro Rómulo Mucho, lo continuó Jorge Montero, pero desde el actual Minem no se escucha nada. Debe alentarse esta política, definiendo las prioridades para el mediano y largo plazo. No se requiere inventar la rueda, sino fortalecer la política y así generar más estabilidad”, apuntó.