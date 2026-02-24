¿Cuánto se recauda en el país por cobre? | Foto: Andina.
Ricardo Guerra Vásquez
El panorama exportador peruano continúa fortaleciéndose y, en 2025, alcanzó los US$ 90,082 millones, marcando un crecimiento de 21% respecto a lo registrado durante el 2024, según la información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

