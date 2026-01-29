Barras de cobre en un distribuidor mayorista de metales en Mumbai, India.
Barras de cobre en un distribuidor mayorista de metales en Mumbai, India.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La riqueza de los dos mayores multimillonarios del cobre de América Latina se duplicó en el último año, impulsada por precios récord del metal para cableado que superaron el avance de las acciones de compañías mineras más diversificadas.

TE PUEDE INTERESAR

Hannan Metals reanudará perforación en Belén y tramita permiso para aurífero Previsto
Volcan compra empresa de generación hidroeléctrica en Junín por US$19 millones
Precios de oro y cobre en máximos, pero producción en Perú va a otro ritmo
Patriot Resources adquiere proyecto Tassa en Moquegua a través de Colque Holding
Kuya Silver busca comprar la planta Camila en Junín por US$7.8 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.