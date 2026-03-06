La minera canadiense Excellon Resources Inc. anunció la ampliación de una colocación privada y el lanzamiento de una colocación privada concurrente con el objetivo de recaudar aproximadamente C$22 millones (US$16 millones), recursos que serán destinados, entre otros fines, al avance de sus proyectos mineros en Perú. La decisión se tomó tras registrarse una fuerte demanda por parte de inversionistas interesados en participar en el financiamiento de la compañía.

De acuerdo con el comunicado, la ampliación del financiamiento permitirá fortalecer las actividades de exploración y desarrollo de los proyectos que la empresa mantiene en territorio peruano, considerados parte importante de su estrategia de crecimiento en América Latina. La compañía busca así asegurar capital suficiente para impulsar el avance técnico y operativo de dichas iniciativas.

Inicialmente, la empresa había anunciado una colocación privada por 10 millones de dólares canadienses, pero el interés de los inversionistas llevó a incrementar el monto hasta cerca de 13 millones de dólares canadienses. Esta operación contempla la emisión de acciones comunes que serán adquiridas por inversionistas institucionales a un precio determinado por la empresa y sus intermediarios financieros.

Está ubicada en la región Lima, en los Andes centrales, a unos 180 km al norte de Lima y cerca del distrito de Oyón. (Foto referencial: Andina)

Detalles de la colocación privada

El acuerdo también incluye una opción adicional para los suscriptores, que les permitiría comprar acciones extra antes del cierre de la operación. De ejercerse completamente esta opción, la empresa podría captar varios millones de dólares adicionales, aumentando así los recursos disponibles para sus planes de inversión.

En paralelo, la compañía también anunció una colocación privada concurrente con una entidad vinculada al inversionista Eric Sprott. A través de esta operación se emitirán más acciones de la empresa, lo que generará ingresos adicionales que contribuirán al financiamiento global del plan de crecimiento de la compañía.

Según lo informado por Excellon, los recursos obtenidos mediante estas operaciones financieras se destinarán principalmente a la exploración y el desarrollo de sus proyectos mineros en Perú, además de cubrir necesidades de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.

La mina cuenta con permisos y gran parte de la infraestructura ya construida, lo que facilita su reinicio. (Foto referencial: Andina)

Planes en el sector minero peruano

La empresa indicó que estas actividades de exploración y desarrollo forman parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el sector minero peruano, un país considerado uno de los principales productores de minerales del mundo y un destino relevante para la inversión minera internacional.

Finalmente, la compañía señaló que el cierre de la oferta y de la colocación privada concurrente está previsto alrededor del 12 de marzo de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales y se obtengan las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluidas las de la TSX Venture Exchange. Con ello, Excellon espera contar con los recursos necesarios para avanzar en sus proyectos y continuar desarrollando sus operaciones en Perú.

