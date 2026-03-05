La canadiense First Andes Silver Ltd. anunció los resultados del programa de muestreo de suelo correspondiente a la Fase 1 en el proyecto Santas Gloria, ubicado en Huarochirí (región Lima). El estudio permitió identificar múltiples anomalías de plata en el suelo a escala kilométrica, lo que refuerza el potencial geológico del proyecto y abre nuevas perspectivas para la exploración minera en esta zona del Perú.

De acuerdo con la compañía, el programa incluyó la recolección de 1,037 muestras de suelo en la mitad norte del proyecto. Las muestras fueron tomadas a intervalos de 25 metros a lo largo de líneas orientadas de norte a sur, cubriendo más de 6.5 kilómetros de vetas epitermales de sulfuración intermedia previamente mapeadas.

Los resultados revelaron seis anomalías coherentes de plata asociadas con corredores estructurales y vetas mineralizadas identificadas en los sectores Paquita, Maribel, Rosario, Eulalia (principal y sur) y Kelly. En conjunto, estas anomalías definen aproximadamente 4.3 kilómetros de longitud de rumbo acumulado, lo que sugiere una fuerte continuidad geológica en el sistema mineralizado.

El programa de exploración de First Andes Silver en el proyecto Santas Gloria identificó valores de plata que generalmente oscilan entre 5 y 20 partes por millón, con algunos puntos que superan ese rango. (Foto referencial: Andina).

Avances en el proyecto Santas Gloria

Las concentraciones de plata detectadas por First Andes en el muestreo de suelo se ubican comúnmente entre 5 y 20 partes por millón (ppm), aunque también se registraron valores superiores a 20 ppm en varios sectores. El valor máximo reportado alcanzó 68.1 ppm de plata, considerado un resultado significativo dentro de los programas de exploración geoquímica.

Entre las anomalías identificadas, el corredor Kelly destaca como el más extenso y de mayor intensidad, con dimensiones aproximadas de 850 metros por 400 metros. Los resultados muestran agrupaciones densas de valores elevados de plata y sugieren la posible presencia de un sistema de vetas o una zona estructural compleja que podría albergar mineralización en profundidad.

Otras zonas relevantes incluyen los corredores Eulalia, Rosario, Paquita y Maribel, donde también se registraron anomalías consistentes alineadas con estructuras geológicas previamente mapeadas. En particular, el corredor Rosario presenta una continuidad lateral cercana a 1.3 kilómetros, mientras que Eulalia muestra anomalías alargadas que coinciden con el sistema estructural principal del área.

Como parte del avance del programa de exploración, First Andes Silver anunció que en marzo de 2026 iniciará la Fase 2 del muestreo de suelo en el proyecto Santas Gloria, con el objetivo de completar la cobertura del área y priorizar nuevos objetivos de perforación. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos en Santas Gloria

Los resultados de esta primera fase de mapeo en Santas Gloria serán integrados con otros estudios geológicos y tecnológicos, como el mapeo de alteración espectral mediante imágenes satelitales WorldView-3, el análisis estructural detallado y futuros estudios geofísicos de suelo. Esta información permitirá priorizar objetivos de exploración y definir zonas con mayor potencial para futuras perforaciones.

Como siguiente paso, la empresa anunció que en marzo de 2026 iniciará la Fase 2 del programa de muestreo de suelo, que comprenderá la mitad sur del proyecto. El objetivo es completar la cobertura geoquímica a escala en Santas Gloria y avanzar en la identificación de objetivos de perforación que podrían impulsar nuevas etapas de exploración minera en esta zona de la sierra central peruana.

