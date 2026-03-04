La minera china MMG Ltd reportó un fuerte crecimiento en sus resultados financieros impulsado por el alza del precio del cobre y el buen desempeño de algunas de sus operaciones clave, entre ellas, la mina Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, en Perú. Según su último informe de resultados, la compañía registró un beneficio neto (net income) de US$ 509 millones en 2025, más del triple que el año anterior y el mayor beneficio anual desde 2021. Sin embargo, la cifra quedó por debajo del consenso de analistas, que proyectaba ganancias de US$ 701 millones.

El crecimiento de la empresa estuvo estrechamente vinculado con el repunte de los precios del cobre en el mercado internacional. El presidente de MMG, Cao Liang, estimó que el metal rojo seguirá fortaleciéndose debido a nuevas tendencias globales.

“Los precios del cobre se fortalecerán en 2025, impulsados por la sólida demanda de aplicaciones de transición energética y el desarrollo acelerado de centros de datos relacionados con la inteligencia artificial”, señaló durante la presentación de resultados.

En ese contexto, Las Bambas se consolida como uno de los activos más importantes de la compañía. La operación minera peruana contribuyó al incremento de la producción durante el último año y continúa siendo vista como el pilar de la estrategia de MMG en Sudamérica. La mina es considerada uno de los yacimientos de cobre más grandes del Perú y una pieza fundamental dentro del portafolio global de la empresa.

Las Bambas: contexto político y social en el Perú

A pesar de su importancia, las operaciones de MMG en Perú también enfrentan desafíos derivados del contexto político y social del país. En los últimos años, Las Bambas ha sido escenario de protestas y bloqueos vinculados con conflictos sociales y tensiones políticas, lo que ha afectado intermitentemente la continuidad de la producción. Estas situaciones han obligado a la empresa a reforzar sus estrategias de gestión de riesgos y relaciones comunitarias.

Ante el escenario político peruano, la empresa anunció que ha preparado planes de contingencia para mantener la estabilidad de la producción.

El presidente de Las Bambas de MMG, Xuesong Chen, señaló que la compañía está tomando precauciones frente a posibles escenarios derivados de las elecciones presidenciales en el país. Asimismo, mostró su confianza en sostener las actividades pese a la coyuntura.

“Aún podríamos alcanzar una producción estable incluso en circunstancias especiales”, afirmó durante la conferencia de resultados.

Además de garantizar la continuidad de sus operaciones, MMG también planea aumentar significativamente su inversión en la mina peruana. La compañía proyecta que el gasto de capital en Las Bambas alcanzará entre US$ 800 millones y US$ 850 millones, recursos que serán destinados a modernizar y mejorar las instalaciones de producción existentes, en un contexto de precios del cobre en alza.

Oportunidades de expansión

En paralelo, MMG también está evaluando oportunidades de expansión a través de fusiones y adquisiciones, principalmente en América Latina y África. La gerente general ejecutiva interina, Sandra Xiangjun Guan, explicó que MMG ya ha identificado proyectos de interés que podrían convertirse en futuras adquisiciones.

“Nos gustan los proyectos con cierta escala”, indicó, al referirse a operaciones mineras de gran tamaño que se encuentren cerca de entrar en etapa de desarrollo.

La estrategia responde a la creciente competencia global por asegurar nuevos yacimientos de cobre. Las compañías mineras buscan ampliar su exposición a este metal debido a su papel clave en la electrificación y en las tecnologías vinculadas a la transición energética. Sin embargo, la propia empresa reconoce que existe una escasez de grandes minas de cobre ya en producción, lo que obliga a evaluar proyectos avanzados que aún no han iniciado operaciones.

En tanto, el desempeño de Las Bambas seguirá siendo determinante para el futuro de MMG en la región. El crecimiento de la producción, las nuevas inversiones anunciadas y la evolución del contexto político y social en Perú marcarán el ritmo de una de las operaciones de cobre más relevantes del país y del portafolio global de la compañía minera.