La empresa, filial de la estatal China Minmetals Corp., expresó sus preocupaciones al gobierno peruano sobre un “aumento significativo en la actividad minera ilegal”, señaló MMG en una publicación del 31 de marzo en su sitio web.

Las acciones de la empresa cayeron hasta un 6.1% el lunes, más que la mayoría de sus pares.

La declaración es una respuesta a un artículo de Bloomberg News publicado la semana pasada sobre la aparición de una gran mina informal operada por miles de miembros de la comunidad local en la zona de Sulfobamba de la concesión de Las Bambas de MMG.

Esto pone a MMG y a la comunidad en rumbo de colisión, dado que Sulfobamba acogerá la tercera fase de explotación de la empresa en Perú.

Pero MMG no es la única empresa minera afectada por operaciones informales, ya que tanto Southern Copper Corp. como First Quantum Minerals Ltd. sufren interrupciones en sus proyectos.

La extracción en Sulfobamba no está prevista que comience hasta dentro de una década y la empresa está en conversaciones con “todas las partes interesadas” para garantizar que el futuro yacimiento “pueda operarse de manera sustentable y de una manera que beneficie a las comunidades anfitrionas”, señaló MMG.

MMG solo ha explorado entre el 10% y el 15% de la concesión y busca nuevos yacimientos. Sus operaciones mineras continúan produciendo de acuerdo con la proyección para 2025 de entre 360,000 y 400,000 toneladas métricas, según MMG.