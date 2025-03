Aún así, en lo que va de marzo la cotización del metal rojo había crecido cerca del 12% y en 27% en lo que val del 2025, siguiendo una tendencia alcista que viene desde el 2021 (en que tuvo una cotización anual de US$4.2 por libra). En los años siguientes, siguió en esa línea (US$3.9 el 2022; US$3.8 el 2023; y US$4.14 el año 2024).

El Perú, que tiene en el cobre su principal producto de exportación, se vio beneficiado con esa tendencia alcista, que le significó una recaudación fiscal proveniente de la minería acumulada de S/ 83,017 millones entre los años 2021 al 2024.

Influencia del precio en la recaudación

Esa cantidad resulta mayor en 108% en comparación con los S/39,858 millones recaudados en los cuatro años previos (2017 al 2020), en que el cobre tuvo una cotización menor a los US$ 2.9 por libra.

Sin embargo, pese a esta tendencia alcista en el precio, la recaudación a la minería en el Perú se ha venido desacelerando, pues si bien logró su pico más alto el 2021 (con S/24,485 millones), fue menor el 2022 (S/23,586 millones) y aún más baja el 2023 (S/16,112 millones). En 2024, se recuperó un poco (S/18,384 millones).

¿A qué se debe este freno en la recaudación en los últimos cuatro años pese a la tendencia sostenida en el precio en ese periodo?

Mayor costo explicaría freno en recaudación

Para Marcial García Schreck, especialista en minería de EY-Perú, la explicación para esta desaceleración en la recaudación minera en el país está más relacionada al incremento en los costos de producción minera, como el que se ha dado para la explotación del cobre a nivel mundial después de la pandemia.

Refirió que ese incremento en los costos se ha dado en forma significativa en todos los países productores del metal rojo, incluido el Perú, a raíz de la inflación global que se vino tras la pandemia del Covid.

En el caso del Perú, detalló que mientras, el 2019, la producción cuprífera tenía un costo de US$ 1.41 por cada libra obtenida, el 2021 ya había alcanzado los US$ 1.68; el año 2022 subió a US$ 1.89 y el 2024 fue mayor a ese monto, a razón de US$ 1.8993 por libra. Esto quiere decir un incremento del 34.31% en los últimos cinco años.

De esta forma, el costo de producción hoy en Perú resulta mayor que en México, donde se encuentra en US$1.8086, y que en Rusia (US$1.4753 por libra), aunque en Estados Unidos y Australia aún es mayor (US$2.246 y US$2.2194, respectivamente).

¿Qué costos son los que más crecieron en Perú?

En nuestro país, según data de EY-Perú, entre los costos de producción del cobre que más crecieron entre el 2019 y el 2024 figuran los de la energía, en 62.81%, seguidos de los costos laborales en 22.12%; los costos de insumos como los reactivos, en 25.22%, además de las tarifas de descuentos que se pagan a las fundiciones para convertir el concentrado en metal refinado (18.79%).

García recordó que el esquema tributario minero en el Perú se calcula sobre las utilidades, que son la diferencia entre los ingresos y los costos de producción.

“Esto lleva a que no haya un incremento en la misma proporción de las utilidades que el aumento en el precio, porque el otro factor está compensando parcialmente el incremento de los precios que es la subida de los costos”, aseveró el experto.

Por su parte, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que, sin duda, la menor recaudación a la minería, que se ha venido registrando en nuestro país, tiene que ver con los aumentos del costo de producción de esa actividad.

“El precio puede subir, pero en la medida que sube el costo, el margen es menor, la utilidad es menor. Entonces, el impuesto recaudado resulta siendo también menor”, puntualizó.

Menores leyes del mineral también impactan

Gálvez refirió que, en general, se han incrementado los costos de consumibles para la operación minera como los combustibles y la energía, los explosivos, los elementos para la molienda, así como los costos de repuestos de la maquinaria.

A esto le sumó otros elementos que impactan en la operación, como son las menores leyes que se registran de mineral extraído, de forma que se tienen que extraer mayores volúmenes de material para obtener la misma cantidad del mineral.

Un factor adicional en contra en el Perú, que no se da en otros países competidores, según refirió, son los tiempos que demora en obtenerse los permisos para la puesta en marcha de proyectos mineros, y ante lo cual la inversión pierde valor, mientras más esta demore en recuperarse.

