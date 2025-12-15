La australiana Fortescue Ltd anunció un acuerdo definitivo para adquirir el 64.3% restante de las acciones de la canadiense Alta Copper Corp -operador del proyecto de cobre Cañariaco (Lambayeque)- que aún no posee, por un monto total de 138.8 millones de dólares canadienses (US$ 100.8 millones), lo que representa una prima de hasta 100% respecto a sus cotizaciones previas. La operación se ejecutará mediante un plan de acuerdo judicial conforme con la legislación corporativa canadiense.

“Esta oferta de prima en efectivo de Fortescue es un excelente resultado para nuestros accionistas, dados los importantes costos y riesgos asociados con el avance del proyecto Cañariaco. Creemos que este es el momento oportuno para lograr un éxito sustancial sin dilución para los accionistas de Alta Copper y es coherente con nuestra filosofía de generar rentabilidad para los accionistas en el momento oportuno del plan de desarrollo del proyecto Cañariaco”, comentó Giulio T. Bonifacio, presidente y director ejecutivo de Alta Copper

Actualmente, Fortescue, a través de su filial Nascent Exploration Pty Ltd, ya posee el 35.7% de Alta Copper. La oferta consiste en CAD 1.40 (US$ 1.02) en efectivo por acción, valor que supera el precio más alto de las acciones de Alta Copper en 10 años, lo que proporciona un valor inmediato a un nivel no alcanzado en los mercados públicos durante la última década.

Proyecto minero Cañariaco en Lambayeque.

Fortescue busca control total de Alta Copper

El referido acuerdo brinda liquidez inmediata a los accionistas de Alta Copper en un contexto en el cual avanzar con el proyecto cuprífero Cañariaco (Lambayeque) por cuenta propia requeriría una inversión significativa, asumir altos riesgos regulatorios y comunitarios, y afrontar una posible dilución accionaria.

“Alta Copper requiere financiamiento para avanzar en la participación comunitaria, la tramitación de permisos y los estudios técnicos de su proyecto cuprífero Cañariaco (..) El avance independiente del proyecto requerirá un importante financiamiento de capital y resultará en una dilución sustancial para los accionistas de Alta Copper”, indicó la compañía.

La transacción deberá ser aprobada por los accionistas el próximo 26 de enero de 2026. De concretarse, Alta Copper dejaría de cotizar en la Bolsa de Toronto (TSX) y saldría del régimen de emisores informantes en Canadá. El cierre está previsto para febrero.

Las características del proyecto Cañariaco

El proyecto de cobre insignia de Alta Copper, Cañariaco, en Ferreñafe, abarca 91 km² e incluye importantes depósitos: Cañariaco Norte con 9,300 millones de libras de cobre, 2.1 millones de onzas de oro y 60.4 millones de onzas de plata en recursos medidos e indicados; y Cañariaco Sur, con 2,500 millones de libras de cobre en recursos inferidos.

Además, es uno de los yacimientos de cobre más grandes de América que no está en manos de una gran empresa minera. Hasta el momento, la compañía está avanzando hacia la obtención de las aprobaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la comunidad local para el desarrollo del proyecto.

En mayo de este año, Alta Copper cerró una colocación privada sin intermediarios con Nascent Exploration, subsidiaria de Fortescue Ltd —que buscaba adquirir el 100% de las acciones de la minera canadiense —, para recaudar ingresos brutos de 1.5 millones de dólares canadienses (US$ 1.08 millones). La compañía usó los ingresos de la colocación privada como capital de trabajo y avanzar con el proyecto cuprífero.