La minera canadiense Aftermath Silver ha dado un nuevo paso en el desarrollo de Berenguela, su proyecto insignia de plata, cobre y manganeso ubicado en la provincia de Puno, al anunciar el inicio de una campaña de perforación de seguimiento que marcará la fase técnica más importante del yacimiento en los últimos años.

La compañía confirmó que el programa comprende 4,000 metros de perforación diamantina y 2,000 metros de perforación RC (circulación reversa), lo que permitirá profundizar en las zonas de mayor potencial económico identificadas previamente.

Ralph Rushton, presidente y CEO de Aftermath Silver, afirmó que el entorno actual de precios elevados de la plata y el cobre ofrece el momento oportuno para profundizar el trabajo en Berenguela y acelerar su desarrollo. El ejecutivo anticipó que los primeros resultados del nuevo programa de perforaciones estarán disponibles durante el primer trimestre de 2026.

El CEO de Aftermath Silver resalta que los precios altos de la plata y el cobre hacen oportuno avanzar en Berenguela. (Foto referencial: Andina).

Nuevo programa de perforación en el proyecto Berenguela

El nuevo programa de perforación en el proyecto Berenguela tiene como eje la actualización del recurso mineral bajo la norma NI 43-101, cuya versión más reciente fue publicada el 4 de diciembre de 2025. La compañía busca convertir una parte significativa de los recursos inferidos en categorías medidas e indicadas, un paso clave para reducir la incertidumbre geológica y avanzar hacia decisiones de desarrollo de largo plazo en Perú.

Las perforaciones se concentrarán en tres frentes principales. El primero se enfocará en las zonas este y sureste, donde las campañas 2024–2025 y trabajos históricos revelaron leyes altas de cobre, incluyendo la intersección más larga perforada hasta la fecha: 156 metros con 1.12% de cobre, 290 g/t de plata y 7.3% de manganeso. En la misma zona, denominada “Copper East”, también se registró la intersección de plata más alta del proyecto, con 1.95 metros que alcanzaron 14.252 g/t de contenido.

El segundo objetivo consiste en mejorar la clasificación de los recursos en los dominios occidental y central, áreas consideradas por Aftermath como las de mayor probabilidad para el inicio de operaciones mineras futuras. Reforzar la confianza en estas zonas permitirá a la compañía afinar los modelos de explotación preliminares y evaluar escenarios de desarrollo.

Un tercer frente de trabajo está orientado a definir con mayor precisión la continuidad de la mineralización entre las zonas central y norte, un segmento que aún requiere datos adicionales para completar el modelamiento geológico. Esta información será clave para comprender el comportamiento estructural del depósito y determinar el potencial integral de Berenguela.

Berenguela es el proyecto insignia de Aftermath, clave dentro de su portafolio en Sudamérica. (Foto referencial: Andina).

Detalles de la ejecución del programa de perforación

El plan de Aftermath también incluye la perforación RC destinada a obtener una muestra masiva para futuras pruebas metalúrgicas, un insumo fundamental para evaluar recuperaciones, métodos de procesamiento y la viabilidad económica del proyecto. Con esa actividad, la empresa busca avanzar en paralelo en frentes geológicos y metalúrgicos que le permitan reducir riesgos técnicos.

Para la ejecución del programa, Aftermath Silver contrató a AK Drilling, compañía peruana con sede en Lima, que empleará una plataforma D800. Este equipo ofrece ventajas logísticas relevantes para el proyecto, ya que permite perforar en zonas con topografía escarpada y requiere menos preparación del terreno, reduciendo tiempos y costos operativos.

El contexto geológico de Berenguela refuerza la importancia del programa: el depósito se aloja en calizas plegadas y dolomitizadas que contienen cuerpos irregulares de mineralización de óxido de manganeso con enriquecimiento asociado de plata, cobre y zinc. Modelamientos recientes indican que la mineralización se extiende aproximadamente 1,500 metros a lo largo del rumbo y alcanza hasta 400 metros de ancho.

