En detalle, la empresa operadora presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS), correspondiente a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la referida unidad minera.

El documento contempla nueve modificaciones, con una inversión estimada de US$ 7.1 millones .

Las medidas propuestas están orientadas a optimizar la operación e incorporar mejoras tecnológicas en distintos componentes de la operación minera. Estos ajustes, indicó el ITS, no implican cambios en el proceso de concentración de fosfatos ni en la capacidad de la planta previamente aprobada.

Las modificaciones propuestas por Miski Mayo priorizan eficiencia operativa, uso de tecnología y optimización de recursos en la mina. Foto: Andina.

Los nueve cambios planteados para la mina Fosfatos de Bayóvar: iniciativa para venta a mercado local

En la planta concentradora, el ITS de Compañía Minera Miski Mayo propone optimizar la gestión del agua mediante la recirculación de agua clarificada desde la poza FP1, lo que permitirá reducir el consumo de agua de mar. Asimismo, plantea habilitar la venta de concentrado de fosfato al mercado nacional, mediante su despacho en camiones desde silos o pilas de almacenamiento temporal, con el fin de diversificar los canales de comercialización.

A esas modificaciones, se suma la mejora en el apilamiento temporal de concentrado húmedo, a través de la instalación de una faja transportadora móvil y un stacker telescópico, que permitirá almacenar hasta 17,000 toneladas y responder ante contingencias operativas o desvíos de calidad.

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En la zona de descarga de camiones, la empresa proyecta ampliar la capacidad de almacenamiento mediante la optimización de pilas de emergencia previamente aprobadas, lo que facilitará el manejo de mayores volúmenes y mejorará la continuidad operativa. Además, se contempla la incorporación de cargadores frontales eléctricos, con el objetivo de elevar la eficiencia y reducir tanto el consumo de combustibles fósiles como las emisiones.

Respecto a los componentes auxiliares, el plan incluye la implementación de un centro de control integrado en la planta concentradora, que permitirá supervisar en tiempo real los sistemas operativos. También se prevé la incorporación de luminarias móviles con paneles solares en el área de mina, optimizando el consumo energético en las labores dentro del tajo.

En la zona de secado y almacenamiento, se tiene previsto implementar un sistema automatizado para el monitoreo de parámetros operativos, lo que contribuirá a mejorar la trazabilidad y eficiencia del proceso. Por último, se proyecta adecuar infraestructura existente —tras el retiro de la estación de descompresión— para instalar una plataforma de mantenimiento de equipos móviles y talleres, sin requerir la intervención de nuevas áreas.

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El plan de cambios de Misky Mayo no contempla ampliar la capacidad de planta ni modificar el proceso productivo autorizado. Foto: Andina.

Plazos de ejecución de modificaciones en mina

De acuerdo con el referido ITS, varias de las iniciativas —como la optimización del uso de agua en la planta concentradora, la mejora del apilamiento de concentrado, la ampliación de la zona de descarga y la implementación del centro de control integrado— contemplan etapas iniciales de construcción, seguidas de su puesta en operación.

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En paralelo, otras medidas, como la venta de concentrado al mercado nacional, se ejecutarían directamente en fase operativa. Asimismo, iniciativas como la incorporación de cargadores frontales eléctricos, luminarias con paneles solares, sistemas de automatización y la plataforma de mantenimiento también consideran periodos de implementación previos a su operación continua.

El plan se enmarca en el cronograma vigente de la operación minera, que abarca hasta el 2044, dentro de un horizonte de 31 años de actividad. Posteriormente, se contempla un periodo de cierre de dos años (2045-2046) y una etapa de poscierre de cinco años, que se extenderá hasta el 2051.