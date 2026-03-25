La operación Fosfatos de Bayóvar, en Piura, es una de las principales productoras de fosfatos en el país. Foto: Andina.
La operación Fosfatos de Bayóvar, en Piura, es una de las principales productoras de fosfatos en el país. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Los proyectos de inversión en la operación minera Fosfatos de Bayóvar (Piura) continúan. El año pasado, la Compañía Minera Miski Mayo —firma peruana cuyos accionistas son la estadounidense Mosaic, productora de fertilizantes, y la japonesa Mitsui & Co.— anunció un plan de inversión de US$ 815 millones con el objetivo de extender la vida útil del yacimiento hasta el 2061. Con esta iniciativa, la compañía buscaba superar los 37 años de operación continua, sin modificar la capacidad de producción ni el proceso productivo previamente autorizado. Ahora, se proyectan nuevas iniciativas en la mina. ¿En qué consisten?

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