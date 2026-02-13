La minera canadiense Aftermath Silver anunció el inicio de un Estudio de Prefactibilidad (PFS) para su proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela, ubicado en el departamento de Puno, en el centro-sur del Perú. Este avance representa un hito importante en el desarrollo de la iniciativa y acerca al proyecto a una eventual decisión de construcción y producción.

El inicio del estudio marca una nueva etapa dentro de la estrategia de la compañía para transformar a Berenguela en una operación minera. En la industria, el Estudio de Prefactibilidad es una fase clave que permite evaluar con mayor detalle la viabilidad técnica y económica antes de avanzar hacia estudios definitivos y una posible inversión en infraestructura.

La decisión de avanzar hacia esta etapa se sustenta en un financiamiento reciente de C$20 millones, lo que fortalece la capacidad financiera de la empresa para continuar con el desarrollo del proyecto en territorio peruano. Este respaldo económico resulta fundamental para cubrir los estudios técnicos, de ingeniería y planificación requeridos.

El estudio representa un paso clave antes de una eventual decisión de construcción y producción. (Foto referencial: Andina)

Áreas con mineralización confirmada

Asimismo, el proyecto cuenta con una base geológica más sólida tras la finalización de un programa de perforación de relleno ejecutado en 2025. En total se realizaron 82 pozos, de los cuales el 95 % interceptó mineralización, lo que incrementó significativamente la confianza en el modelo geológico del yacimiento.

La estimación de recursos minerales actualizada confirmó la presencia de importantes volúmenes de metales. Actualmente, Berenguela alberga Recursos Medidos e Indicados por 122,5 millones de onzas de plata y 717,1 millones de libras de cobre, además de un recurso significativo de manganeso, considerado un mineral estratégico para diversas aplicaciones industriales.

Estos resultados posicionan al proyecto como una iniciativa de alto potencial dentro del portafolio de inversiones mineras en el Perú, especialmente por su combinación de metales preciosos y metales críticos. De confirmarse su viabilidad en las siguientes etapas, Berenguela podría convertirse en una nueva fuente de producción y en un generador de actividad económica para la región de Puno.

La combinación de plata, cobre y manganeso posiciona a Berenguela como un proyecto polimetálico de alto potencial. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos

La compañía informó que el estudio será desarrollado con el apoyo de consultoras de ingeniería especializadas, cuya designación formal será anunciada próximamente. De manera paralela, se continuarán ejecutando trabajos de exploración adicionales en el área para optimizar el diseño del proyecto y mantener el impulso técnico.

Aftermath Silver posee el 100 % de participación en Berenguela, adquirido mediante un acuerdo con SSR Mining y EMX Royalties. El proyecto cuenta además con un Informe Técnico presentado en enero de 2026 y elaborado bajo el estándar internacional NI 43-101, lo que respalda la calidad y transparencia de la información reportada.