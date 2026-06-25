Durante la ceremonia de inauguración del congreso, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, estimó que la inversión minera bordeará los US$ 6,300 millones en 2026, cifra que sustentó en la confianza de los inversionistas.

En esa línea, Ortiz precisó que el sector cerró 2025 con más de US$ 6,228 millones en inversión minera y que la tendencia actual apunta a superar esa cifra este año. Una parte del impulso provendrá de minas nuevas, como Tía María (Arequipa), pero el grueso seguirá explicado por ampliaciones de operaciones en marcha.

Sobre la cartera de proyectos —más de 60 iniciativas que superan los US$ 64,000 millones—, el titular del IIMP relativizó la lectura de la cifra, pues señaló que el portafolio se mantiene en ese nivel desde hace años, con proyectos detectados y registrados hace más de una década que aún no llegan a construcción.

La inversión que efectivamente se ejecuta cada año bordea los US$ 5,000 a US$ 6,000 millones, y buena parte del portafolio corresponde a ampliaciones y trabajos de mantenimiento obligados por la antigüedad de las operaciones.

“Lo que uno busca no es necesariamente crecer más ese portafolio en papel, sino que ese portafolio ya reconocido empiece a traducirse en construcciones”, afirmó. Para Ortiz, ese es el punto más crítico del sector.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP.

IIMP: destrabe de Tía María puede gatillar inversiones en minería

El presidente del IIMP identificó a Tía María, de Southern, como el proyecto más emblemático del momento. La iniciativa ya se encuentra en construcción y se estima su puesta en marcha hacia el tercer trimestre de 2027. Ortiz recordó que el proyecto arrastró durante años una connotación social compleja, por lo que destrabarlo “ha sido una señal muy positiva para todo el mercado” y podría gatillar decisiones de construcción en otros proyectos de la cartera.

El caso opuesto es Zafranal, de la canadiense Teck, que quedó en pausa porque la compañía decidió priorizar la consolidación de su mina de cobre Quebrada Blanca, en el norte de Chile. Ortiz enmarcó la decisión en la competencia regional por capital: “Una inversión en Chile captura atención, captura fondos, captura inversionistas, y la inversión en Perú pasa a una segunda prioridad”, explicó, al subrayar que el país debe volverse más competitivo para figurar entre las opciones favorecidas en los directorios mineros internacionales.

El presidente del IIMP situó en la permisología el principal cuello de botella. Y es que sostuvo que el proceso puede hacerse más eficiente sin reducir la calidad de la evaluación, y que lo que más inquieta a un inversionista no es que un trámite tome uno o dos años, sino la falta de previsibilidad sobre los plazos. “La imprevisibilidad es lo que más les preocupa, porque ellos tienen que reportar a sus accionistas cuándo van a obtener los permisos y no lo saben”, anotó.

IIMP: ampliaciones mineras tendrán prioridad

Consultado por la cartera de exploración —donde entre 30% y 40% de los proyectos corresponde a empresas canadienses—, Ortiz explicó que ese liderazgo responde a un mecanismo bursátil especializado en exploraciones.

En Canadá, dijo, quien compra acciones de una minera de exploración puede diferir parte del pago de sus impuestos hasta que la empresa sea exitosa, un incentivo que ha permitido el surgimiento de las “junior” canadienses, presentes hoy en Perú, Brasil, Argentina, Australia y China, entre otros.

En el corto plazo, anticipó que la inversión minera en Perú se concentrará más en ampliaciones que en nuevos descubrimientos.

“Las ampliaciones son, entre comillas, lo más previsible: técnicamente son menos desafiantes porque ya se opera en un entorno conocido, así que los proyectos brownfield siempre tendrán la primera prioridad. Los greenfield son los más complicados: requieren montos de inversión mucho mayores, toman más tiempo y por eso las decisiones de las empresas suelen ser más lentas”, sostuvo.

Finalmente, sobre el escenario político, Ortiz consideró que el perfil de la potencial candidata a la Presidencia es “más pro empresa”, aunque señaló que el sector aguarda el discurso del 28 de julio y la conformación del gabinete para tener claridad sobre el foco de la próxima gestión.

DATOS CLAVES.

World Mining Congress 2026. Ortiz señaló que el primer indicador de éxito del WMC es la participación de visitantes de más de 50 países.

Ortiz señaló que el primer indicador de éxito del WMC es la participación de visitantes de más de 50 países. Lima sede del WMC . El proceso para que Lima albergara el WMC, recordó, comenzó hace una década y se confirmó hace unos seis años.

. El proceso para que Lima albergara el WMC, recordó, comenzó hace una década y se confirmó hace unos seis años. Embajadores. El WMC busca mostrar el nivel de desarrollo técnico de la minería peruana a delegados que actuarán como “embajadores” del país al regresar a sus mercados.