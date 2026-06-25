El WMC busca mostrar el nivel de desarrollo técnico de la minería peruana a delegados que actuarán como “embajadores” del país al regresar a sus mercados. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El principal reto de la minería peruana no es ampliar su cartera de proyectos, sino lograr que esta se traduzca en construcción efectiva. Así lo planteó Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco del World Mining Congress 2026 (WMC), que se realiza esta semana en Lima. En ese contexto, identificó a Tía María, de Southern Copper, como el proyecto más emblemático y una señal que podría gatillar decisiones en otros proyectos de la cartera, aunque advirtió que la imprevisibilidad de los permisos sigue restando competitividad al país frente a Chile.

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